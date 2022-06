Tödliche Autofahrt in Berlin Täter soll in Psychiatrie Stand: 09.06.2022 15:48 Uhr

Der Todesfahrer von Berlin soll in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden. Bei ihm gebe es Anhaltspunkte für eine paranoide Schizophrenie, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Nach der Todesfahrt in Berlin mit einer Toten und zahlreichen Verletzten ermitteln die Einsatzkräfte weiter intensiv. "Die Ermittlungen werden von der Mordkommission geführt und laufen auf Hochtouren. Die Maßnahmen vor Ort sind abgeschlossen", sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger. Derzeit würden das Mobiltelefon und der Computer des Tatverdächtigen untersucht.

Der 29-jährige Deutsch-Armenier befinde sich in Polizeigewahrsam und solle noch heute einem Richter vorgeführt werden, sagte Spranger. Die Staatsanwaltschaft Berlin beantragte die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Festgenommene an einer paranoiden Schizophrenie leide, sagte ein Sprecher.

Schon öfter polizeilich aufgefallen

Auch Spranger sagte, der Mann habe in der Vergangenheit psychische Probleme gehabt. Polizeilich sei er öfter aufgefallen, es habe Ermittlungen gegeben wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung.

Über politische und extremistische Taten sei aber nichts bekannt. Auch im Zusammenhang mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen sei der Mann bisher nicht aufgefallen. Im Tatfahrzeug wurden Plakate mit Äußerungen zur Türkei gefunden. "Ob und inwieweit diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen", sagte Spranger. "Deshalb bewerte ich nach derzeitigem Stand das gestrige Geschehen als einen Amoklauf einer psychisch beeinträchtigten Person." Der Polizei zufolge stehen die gefundenen Plakate "inhaltlich nicht im Zusammenhang mit der Tat". Unklar ist auch, wem die Plakate gehören. Besitzerin des Autos ist die Schwester des Fahrers.

Faeser spricht von "furchtbarer Tat"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach bei einem Besuch am Tatort von einer "furchtbaren Tat". Sie sei "zutiefst erschüttert" und wolle die "tief empfundene Anteilnahme der Bundesregierung" vor allem mit den Angehörigen der Toten und Verletzten ausdrücken. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch auf Twitter geschrieben: "Die grausame Amoktat an der Tauentzienstraße macht mich tief betroffen." Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sprach von "einer Amokfahrt eines psychisch gestörten Menschen".

Die Polizei nutzte den Begriff "Amoktat" bislang allerdings bewusst nicht. "Es gibt Tendenzen in diese Richtung, wir legen uns da aber noch nicht fest", teilten die Ermittler mit. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden und auch mögliche Videos und Fotos der Tat an eine Internetseite der Polizei zu schicken.

Der Deutsch-Armenier war am Mittwochvormittag an der Gedächtniskirche über Gehwege des Ku'damms und der Tauentzienstraße gerast. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, fuhr er dabei in zwei Menschengruppen - zunächst in eine erste Gruppe an der Ecke Ku'damm und Rankestraße, dann auf der Tauentzienstraße in eine Gruppe von Schülern und Lehrern. Eine Lehrerin aus Hessen kam dabei ums Leben, 29 Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen lebensgefährlich und drei schwer. Unter den Verletzten sind viele Schüler einer 10. Klasse aus Hessen, mit der die Lehrerin unterwegs gewesen war.