Messerattacke an Berliner Schule Mutmaßlicher Täter soll in Psychiatrie Stand: 04.05.2023 13:25 Uhr

Nachdem er auf einem Schulhof in Neukölln zwei Mädchen mit einem Messer schwer verletzt hatte, soll der mutmaßliche Täter in einer Psychiatrie untergebracht werden. Ein Mädchen ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach dem Messerangriff an einer Schule in Berlin-Neukölln schwebt eines der Opfer weiterhin in Lebensgefahr. Beide Opfer seien stabil, wobei bei der Achtjährigen die Lebensgefahr andauere, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zuvor hatte es unterschiedliche Angaben zum gesundheitlichen Zustand der Kinder und zunächst eine Entwarnung gegeben.



Der Beschuldigte hat laut Staatsanwaltschaft die Tat eingeräumt. Er werde nun einem Ermittlungsrichter zur Erwirkung eines Unterbringungsbefehls wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vorgeführt, hieß es.



Er soll demnach in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der entsprechende Antrag werde beim Ermittlungsrichter gestellt. Noch am Donnerstag müsse der Richter darüber entscheiden. Es gebe Anhaltspunkte, dass bei dem Mann eine möglicherweise durch Betäubungsmittel induzierte psychische Erkrankung vorliegen. Daher sei die Unterbringung im Krankenhaus des Maßregelvollzugs statt der Untersuchungshaft angebracht.

Der 38-jährige mutmaßliche Täter wohnt in Berlin. Eine Sprecherin der Bildungsverwaltung sagte noch am Mittwochabend, dass von einem Einzeltäter ausgegangen werde. Die Tat sei weder politisch noch religiös motiviert gewesen.

Senat: Restrisiko nicht auszuschließen

Der Messerangriff auf die sieben und acht Jahre alten Schülerinnen einer Grundschule in Berlin-Neukölln war aus Sicht des Senats ein "absoluter Einzelfall und eine Tragödie". Den Angriff hätte man nach aktuellem Wissensstand nicht verhindern können, sagte die Sprecherin der Bildungsverwaltung.



Der Schutz vor Angriffen, so gut man ihn überhaupt gewährleisten könne, sei an Berliner Schulen sehr gut vorhanden. Der Fall vom Mittwoch sei aber nach derzeitigem Stand nicht zu verhindern gewesen. Das Personal an Berliner Schulen sei für Notfälle dieser Art geschult. "Ein Restrisiko wird man niemals ausschließen können", so die Sprecherin.



Der 38-jährige Mann hatte bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge am Mittwochnachmittag auf dem Schulhof einer Evangelischen Schule in der Mainzer Straße zwei Mädchen mit einem Küchenmesser angegriffen. Die sieben und acht Jahre alten Schülerinnen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Angreifer nahe dem Tatort festgenommen. Das vermeintliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

Seelsorge für Augenzeugen und Angehörige

Weitere Schülerinnen und Schüler seien Augenzeugen der Tat gewesen, fügte die Senatssprecherin hinzu. Der Angriff habe in der Nachmittagsbetreuung stattgefunden, während die Kinder auf dem Schulhof gespielt hätten.



Um die Erfahrungen der Augenzeugen und Angehörigen aufzufangen, sei die Schule am Donnerstag und Freitag als "Begegnungsstätte" geöffnet. Es herrsche aber keine Schulpflicht. Interventionsteams aus Psychologen, Therapeuten und Seelsorgern seien im Einsatz.

