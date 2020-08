Berliner Stadtautobahn Ermittler gehen von islamistischem Anschlag aus

Die Staatsanwaltschaft wertet die Zusammenstöße auf der Berliner Stadtautobahn als islamistischen Anschlag. Ein Mann habe gezielt Fahrzeuge gerammt. Psychische Probleme des 30-Jährigen sind nicht ausgeschlossen.

Bei dem Zwischenfall auf der Berliner Stadtautobahn mit mehreren Verletzten hat die Staatsanwaltschaft in Berlin eine erste Stellungnahme abgegeben: "Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es ein islamistisch motivierter Anschlag gewesen", sagte ein Sprecher. Es gebe aber auch Hinweise auf psychische Probleme des 30-jährigen Irakers.

Mehrere Verletzte

Mehrere Menschen wurden am Dienstagabend auf der A100 bei den Zusammenstößen des Autofahrers mit anderen Fahrzeugen erheblich verletzt. Ein gerammter Motorradfahrer sei schwer verletzt worden.

Der Mann hatte an drei Stellen auf der Autobahn nahe der Berliner Innenstadt die Crashs verursacht. Laut Polizei hatte er eine vermeintliche Munitionskiste dabei. Als er gestoppt wurde, habe er angekündigt, in der Kiste befände sich ein "gefährlicher Gegenstand", so die Polizei. Kriminaltechniker durchleuchteten die Metallkiste. Sie sei für die Aufbewahrung von Munition geeignet gewesen. Die Kiste sei dann mit einem Wassergewehr aufgeschossen worden. Allerdings entdeckte die Polizei darin nichts Verdächtiges.

Gegen den Iraker werde wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen ermittelt, sagte der Sprecher. Die Zusammenstöße seien absichtlich verursacht worden. "Aufgrund der Umstände gehen wir nicht von einem zufälligen Unfallgeschehen aus."

Einsatz weitgehend beendet

Inzwischen ist der Polizeieinsatz vor Ort weitgehend beendet. Die Sperrungen der Autobahn Richtung Neukölln wurden weitgehend aufgehoben. Zwischen Kurfürstendamm und Hohenzollerndamm gab es laut Verkehrsinformationszentrale allerdings weiterhin eine Sperrung.

Das stark beschädigte Auto des Fahrers stand zuletzt auf der Autobahnausfahrt Alboinstraße in Berlin-Tempelhof Richtung Westen. Dort in der Nähe hatte sich wohl der dritte Crash ereignet. Der Autofahrer war offenbar mit großer Wucht auf ein Motorrad geprallt.

Die anderen beiden Zwischenfälle, bei denen der Mann andere Fahrzeuge rammte, geschahen weiter westlich auf der Autobahn in Wilmersdorf und Schöneberg. Daher muss der Mann seine Fahrtrichtung mehrfach geändert und die Autobahn in beide Richtungen abgefahren haben.

