Auto in Menschenmenge gelenkt Hintergründe des Vorfalls weiter unklar Stand: 08.06.2022 17:26 Uhr

Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen des Mannes, der in Berlin in eine Menschenmenge gerast ist. Die Hinweise, dass der Fahrer mit Absicht handelte, verdichten sich. Bei dem Vorfall starb eine Lehrerin.

Nachdem ein Autofahrer in Berlin in eine Menschengruppe gerast ist, sind die Hintergründe weiterhin unklar. Laut der Berliner Innensenatorin Iris Spranger wurden in dem Auto Plakate mit Äußerungen "über die Türkei" entdeckt. Die Nachrichtenagentur dpa und die "Bild" hatten zuvor von einem Bekennerschreiben berichtet. Die Senatorin dementierte dies allerdings. "Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht", sagte sie. Zu weiteren Einzelheiten machte die Innensenatorin keine Angaben.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey warnte vor Spekulationen. Die Berliner Polizei werde "seriös ermitteln" und alle Erkenntnisse umgehend veröffentlichen. Es sei noch nicht genau bekannt, welche Motivation hinter dem Vorfall stehe, betonte sie. "Es wird in allen Richtungen ermittelt."

Der Mann ist laut Polizei ein 29 Jahre alter in Berlin lebender Deutsch-Armenier. Er soll der Polizei bereits bekannt gewesen sein, allerdings nicht in Zusammenhang mit Extremismus. Er wurde festgenommen. Zuvor hatte er auf der Einkaufsmeile nahe der Berliner Gedächtniskirche einen Renault-Kleinwagen in eine Menschengruppe gelenkt. Das Auto gehörte nach dpa-Informationen seiner älteren Schwester.

Lehrerin aus Hessen

Dabei starb eine Lehrerin aus Hessen, die mit einer Schulklasse zu Besuch in der Hauptstadt war. Bei dem Vorfall waren auch Schüler der 10. Klasse dabei. Ob Schüler verletzt wurden, ist unklar. Die Schüler aus Hessen würden psychologisch betreut, sagte Innensenatorin Spranger.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden zudem sechs Menschen lebensgefährlich und drei Menschen schwer verletzt. Hinzu kämen mehrere Leichtverletzte. Eine genaue Gesamtzahl der Opfer des Vorfalls am Ku'damm und der Tauentzienstraße war zunächst nicht bekannt.

Der Unfallort befindet sich unweit der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei und an den Spätfolgen starben insgesamt 13 Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Gedenkandacht am Abend

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte "mit großer Bestürzung" auf die Ereignisse. "Meine Gedanken sind bei den schwer und sehr schwer Verletzten, bei dem Todesopfer. Und sie sind bei denen, die Schreckliches erleben mussten", erklärte er. Giffey sagte den Betroffenen Unterstützung zu. "Wir werden alles dafür tun, den Betroffenen zu helfen."

Für den Abend wurde eine Gedenkandacht in der Gedächtnis-Kirche angekündigt, in deren Nähe sich der Vorfall ereignete.