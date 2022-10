Exklusiv Bericht aus Berlin Lambrecht kündigt weitere Haubitzen an Stand: 02.10.2022 14:01 Uhr

Verteidigungsministerin Lambrecht hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen versprochen. 16 Systeme der Radhaubitze "Zuzana" sollen im nächsten Jahr an Kiew geliefert werden, kündigte sie im Bericht aus Berlin an.

Direkt nach ihrer Rückkehr aus der Ukraine hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht im Bericht aus Berlin neue Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. "Wir werden uns noch in vielfältiger Weise engagieren, wie bisher mit Partnern zusammen", sagte die SPD-Politikerin im Bericht aus Berlin.

"Deswegen wird es dazu kommen, dass wir, von Deutschland gemeinsam mit Dänemark und Norwegen finanziert und in der Slowakei produziert, im nächsten Jahr 16 Systeme der Radhaubitze 'Zuzana' an die Ukraine ausliefern können", kündigte sie an. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios geht es bei der angekündigten Lieferung der Radhaubitze vom Typ "Zuzana 2" um ein Auftragsvolumen von 93 Millionen Euro. Die Auslieferung der Slowakei ist demnach bis zum kommenden Jahr geplant.

"Iris-T SLM"-System soll zügig kommen

Bereits gestern hatte die Verteidigungsministerin bei einem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ihrem Amtskollegen Olexij Resnikow zugesagt, die Lieferung einer ersten Einheit des bereits versprochenen bodengestützten Luftabwehrsystems "Iris-T SLM" vorzuziehen. Dieses solle in wenigen Tagen kommen. Selbst die Bundeswehr verfügt noch nicht über das moderne System.

Die Ukraine fordert von westlichen Staaten wie Deutschland allerdings auch Kampfpanzer wie den modernen "Leopard 2" und Schützenpanzer. Solche Panzer könnten der Ukraine bei Vorstößen und der Rückeroberung von Gebieten nützen. Bisher hat aber kein NATO-Land Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert.

Lambrecht setzt auf Ringtausch

Im Bericht aus Berlin verteidigte Lambrecht diese Haltung. Da der Ukraine schnell geholfen werden müsse, seien Ringtausche von Kampfpanzern über Länder wie Griechenland oder die Slowakei das Mittel der Wahl. "Wir werden uns immer mit unseren Partnern abstimmen", kommentierte sie die Linie der Bundesregierung.

Mit Informationen von Matthias Deiß, ARD-Hauptstadtstudio