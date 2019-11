Verpuffung in Teutschenthal Alle Bergleute aus Grube gerettet

Nach der Verpuffung im Bergwerk Teutschenthal haben die Einsatzkräfte alle Personen, die noch unter Tage waren, gerettet. Die zwei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

In der Bergbaugrube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt hat es eine Verpuffung gegeben. Nach mdr-Informationen waren 37 Menschen in rund 700 Metern Tiefe unter Tage. Sie alle wurden von der Feuerwehr inzwischen gerettet, wie die Polizei Halle/Saale auf Twitter mitteilt.

Nach ersten Informationen wurden bei dem Vorfall zwei Personen verletzt, sie sind in ein Krankenhaus gebracht worden. Einer der beiden Männer sei etwas schwerer verletzt, wie eine Pressesprecherin des Grubenbetreibers Teutschenthal Sanierung GTS, sagte.

Die Bergleute hatten sich dem Sprecher des Landesbergamts in Halle zufolge in einem Schutzraum in Sicherheit gebracht. Für die Grube gebe es spezielle Sicherungs- und Rettungsszenarien, sagte der Abteilungsleiter Bergbau im Landesamt für Geologie und Bergwesen, Uwe Schaar, in Halle.

Ursache für Verpuffung noch unklar

Wie die Verpuffung zustande kam, ist noch nicht geklärt. Das teilte der Betreiber dem mdr mit. Grund war vermutlich ein explosives Gasgemisch, das sich gebildet hatte. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

In der Grube Teutschenthal arbeiten laut Betreiber rund 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Heute handelt es sich um ein sogenanntes Versatzbergwerk. Dort werden auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert, um die Grube zu stabilisieren. Bis in die 1980er-Jahre wurden in Teutschenthal Kali und Steinsalze abgebaut.