Ukraine-Besuch Auch Bas plant Reise nach Kiew Stand: 05.05.2022 14:36 Uhr

CDU-Chef Merz war schon da - am Sonntag könnte auch Bundestagspräsidentin Bas nach Kiew reisen. Anlass ist das Weltkriegsgedenken, aber auch die Verstimmungen in den deutsch-ukrainischen Beziehungen dürften Thema werden.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas will als bislang ranghöchste deutsche Politikerin nach Kiew reisen. Offizieller Anlass ist das Weltkriegsgedenken in der Ukraine am kommenden Sonntag.

Bas habe "den Wunsch zu einer Reise in die Ukraine, um auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk gemeinsam mit ihm aller Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken und politische Gespräche zu führen", sagte eine Bundestagssprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Die Planungen dazu liefern seit Anfang April. "Dabei wird die sich ständig ändernde Sicherheitslage beobachtet", teilte die Sprecherin weiter mit.

Solche Reisen bedürften sorgfältiger und intensiver Abstimmungen, auch mit der ukrainischen Seite und den zuständigen Sicherheitsbehörden. Nähere Informationen seien daher nicht möglich.

Scholz: Ausladung Steinmeiers "steht im Raum"

Zunächst wollte Bas Bundeskanzler Olaf Scholz den Vortritt lassen. Scholz weigerte sich allerdings bislang, in die Ukraine zu fahren. Denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der eigentlich bereits im April nach Kiew reisen wollte, war kurzfristig von der ukrainischen Seite ausgeladen worden.

Allerdings entspannte das heutige Telefonat Steinmeiers mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Angaben beider Seiten die Lage. Nach übereinstimmenden Medienberichten lud der Ukrainer Steinmeier und die Bundesregierung nach Kiew ein.

Am Dienstag war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz als erster deutscher Spitzenpolitiker nach Ausbruch des Krieges nach Kiew gereist. Für ihn nahm sich Selenskyj gut eine Stunde Zeit.