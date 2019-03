Sturmtief "Eberhard" fegt über das Land: Im Hochsauerlandkreis stirbt ein Autofahrer, die Bahn stellt den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen vorübergehend ein. Einschränkungen gibt es auch in anderen Teilen Deutschlands.

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 hat das Sturmtief "Eberhard" den Bahnverkehr in Teilen Deutschlands zum Erliegen gebracht. Im Hochsauerlandkreis kam ein Autofahrer ums Leben, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf das Auto des Mannes krachte.

Die Bahn stellte in Nordrhein-Westfalen den Fernverkehr Richtung Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt sowie ins benachbarte Ausland ein. Die Entscheidung sei wegen "vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung" getroffen worden, schrieb das Unternehmen auf Twitter.

"In Rheinland-Pfalz und Hessen werden zahlreiche Fernzüge auf Bahnhöfen zurückgehalten", teilte die Bahn mit. Auch nahezu alle Nachtzüge, die die Österreichische Bundesbahn in Deutschland betreibt, wurden annulliert.

Gegen Abend wurde einige vorübergehend gesperrte wichtige Bahnfernstrecken wieder befahrbar. So wurden die Sperrungen der Strecken zwischen Frankfurt am Main und Mannheim sowie zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Göttingen aufgehoben. Die Fernverkehrszüge verkehrten wieder auf gewohntem Weg, hieß es. Auch die Streckensperrung Aschaffenburg-Würzburg wurde aufgehoben: Die Fernverkehrszüge verkehren demnach wieder über den Hauptbahnhof Aschaffenburg. Es könne noch vereinzelt zu Verzögerungen kommen.

Hunderte Einsätze

Polizei und Feuerwehr rückten in Nordrhein-Westfalen am Wochenende zu Hunderten Einsätzen aus. Bei Aachen fielen an der A44 und A4 Äste auf die Fahrbahn. Auf der A40 hatte Sturm "Dragi" schon am Samstag bei Bochum einen Baum auf die Fahrbahn geweht. In Duisburg wurde am Sonntag ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein.

In Bitburg (Rheinland-Pfalz) beschädigte das Unwetter die Stadthalle. Nach ersten Erkenntnissen sei das Dach der Halle am Sonntagmittag zumindest teilweise abgedeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr habe die Halle abgesperrt, um Menschen vor herumfliegenden Teilen zu schützen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Köln sägen einen umgestürzten Baum an einer Straße klein.

Zweitligaspiel abgesagt

Für das Allgäu prognostizierte der Deutsche Wetterdienst bis Montagmorgen Niederschläge von stellenweise mehr als 50 Litern pro Quadratmeter. Das Zweitligaspiel in Fürth wurde abgesagt, weil der Sportpark nach Angaben der Deutschen Fußball Liga nur eine Betriebserlaubnis bis Windstärke 8 besitzt. Angesichts höherer Windgeschwindigkeiten wurde die Begegnung zum Schutz der Zuschauer und Spieler nicht ausgetragen.

In Sachsen beeinträchtigten Sturmböen und Gewitter den Verkehr vor allem am Samstag hauptsächlich im Südwesten des Bundeslandes. In der Region Zwickau und im Vogtlandkreis stürzten Bäume und Verkehrsschilder um. Für Sonntagabend sagte der DWD erneut schwere Sturmböen oder sogar orkanartige Böen voraus. Auf dem Fichtelberg seien Windböen von bis zu 130 Kilometer pro Stunde möglich.

Der Bahnbetreiber Länderbahn teilte in Dresden mit, aus Sicherheitsgründen seien die Lokführer angewiesen, langsamer zu fahren. Je nach Gefährdungslage sei eine Einstellung des Verkehrs nicht ausgeschlossen, teilte die Länderbahn mit.