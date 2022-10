Sabotage am Bahnnetz "Auf gewisse Weise professioneller" Stand: 08.10.2022 23:54 Uhr

Ein gezielter Sabotageakt hat Teile des Zugverkehrs im Norden Deutschlands lahmgelegt. Der ARD-Terrorismusexperte Schmidt geht von einer neuen Tätergruppe aus. Das Vorgehen sei sehr professionell gewesen, sagte er in den tagesthemen.

Über Stunden ging nichts mehr auf den meisten Schienen im Norden Deutschlands: Ein Sabotageakt löste am Samstag nach Angaben von Bahn und Bundesregierung eine folgenreiche Störung des Zugfunks aus. Betroffen waren der Fern- und teils auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands. Unzählige Fahrgäste strandeten an den großen Bahnhöfen wie Hannover, Hamburg und Berlin.

"Bei der Deutschen Bahn geht es jeden Tag darum, dieses große Streckennetz zu schützen", sagte der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt in den tagesthemen. Für das Unternehmen sei schon immer klar gewesen, dass es eine Reihe von verwundbaren Punkten gebe. Ziel des Anschlags vom Samstag sei es offenbar gewesen, ein funktionierendes Deutschland zu stören.

"Es gibt nicht wirklich Klarheit"

Nach Ansicht von Schmidt gibt es eine Reihe von Akteuren, die zu so einer Tat fähig wären. "Es gibt nicht wirklich Klarheit", schränkte er aber ein. "In der Vergangenheit gab es immer wieder Anschläge gegen die Infrastruktur der Deutschen Bahn - ganz häufig aus dem linksextremen Bereich." So seien Taten im Umfeld der G20-Proteste zu verzeichnen gewesen. Zwar laufe eine Reihe von Ermittlungsverfahren, doch für die Fahnder sei es schwierig, die Hintermänner ausfindig zu machen.

Der Terrorexperte glaubt indes nicht, dass der Anschlag vom Samstag auf das Konto von Linksextremen geht. Dann hätte man sich dort eine neue Vorgehensweise überlegt. Bei der Art der Tatbegehung würde aber ein deutlicher Unterschied bestehen. "Vieles deutet auf eine neue Tätergruppierung hin, die vielleicht bessere Möglichkeiten haben", sagte Schmidt. "Das, was heute passiert ist, ist auf eine gewisse Weise professioneller."

Auch Backup-System fiel aus

Inzwischen ermittelt die Bundespolizei in dem Fall. Die Hintergründe seien noch unbekannt, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Zu den Tätern und ihrem Motiv machte der FDP-Politiker keine Angaben. An zwei Standorten seien Kabel durchtrennt worden.

"Wir haben einen Tatort in Berlin-Hohenschönhausen", sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Nachrichtenagentur dpa. "Ein weiterer befindet sich in Nordrhein-Westfalen." Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien am Karower Kreuz in Berlin und in Herne in NRW vorsätzlich sogenannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt worden. Auch das Backup-System sei damit ausgefallen.

Wie die Deutsch Bahn erklärte, sei in der Folge der digitale Zugfunk GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) gestört gewesen. "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr."

"Wir haben die ganze Bandbreite"

Der IT-Sicherheitsberater Manuel Atug bestätigte im Interview auf tagesschau24, durch die gezielte Trennung der Glasfasern habe die Bahn nicht mehr den Betrieb sicherstellen können. Mit Energie und Motivation könne man solche neuralgischen Stellen leicht ausmachen und dann gezielt zuschlagen. Vieles deute auf eine gezielte Durchtrennung hin.

Für Atug ist aber nicht nur beim Bahnnetz die Gefahrenlage hoch. Diese würde auch für die Telekommunikation, den Schiffsverkehr, Banken und Versicherungen bestehen. "Wir haben die ganze Bandbreite", sagte er. "Allerdings fehlt das Verständnis für Sicherheit auf allen Ebenen."