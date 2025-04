Nach Umfragen bei Kunden Bahn will Gleiswechsel früher bekannt geben Stand: 07.04.2025 15:45 Uhr

Ein plötzlicher Gleiswechsel, ein ausgefallener Halt - nicht nur bei schwerbepackten Reisenden bedeutet das viel Stress. Die Bahn will künftig früher informieren - und auch in anderen Bereichen kundenfreundlicher werden.

Gerade auf Kopfbahnhöfen ist diese Situation für Bahnreisende mehr als ärgerlich: Kurz vor Einfahrt des Zuges kommt die Durchsage, das Bahngleis habe sich geändert. Hunderte Menschen teils mit schwerem Gepäck machen sich hektisch auf den Weg, um den Zug noch zu erreichen. Vor allem ältere Menschen können die Wege in der kurzen Zeit kaum bewältigen.

Gleiswechsel soll sieben Minuten vorher feststehen

Das will die Deutsche Bahn nun ändern. Reisende sollen künftig verlässlicher und frühzeitiger über Gleiswechsel und mögliche Anschlüsse informiert werden. Lässt ein Fernzug einen geplanten Halt aus, sollen Fahrgäste das in der Regel spätestens eine Stunde vorher erfahren.

Fährt ein Zug auf einem neuen Gleis in einen Bahnhof ein, soll dies künftig mindestens sieben Minuten vorher feststehen. Je nach Entfernung bis zum Ersatzgleis ist der Vorlauf für die Reisenden dann auch größer, so zumindest der Plan.

Reisende haben sich unzufrieden geäußert

Bahn-Vorständin Daniela Gerd tom Markotten spricht von ambitionierten Zielen. Grund für die Offensive der Bahn in dem Bereich sind Umfragen unter Reisenden und Gespräche mit dem Fahrgastverband Pro Bahn. Kundinnen und Kunden fühlen sich demnach häufig nicht ausreichend oder rechtzeitig informiert.

Die Bahn hat sich aber auch vorgenommen, in anderen Bereichen kundenfreundlicher zu werden. Hat ein Zug Verspätung, gibt es eine Prognose, wann der Zug den Zielbahnhof erreichen wird und ob Anschlussverbindungen noch erreicht werden. Doch auch die stimmt häufig nicht und muss fortlaufend aktualisiert werden.

Auch Prognose über neue Ankunftszeit soll besser werden

Diese Voraussagen will die Bahn nun ebenfalls verbessern. Ziel der Bahn ist es, bis 2027 in 80 Prozent der Fälle in den Bereichen Prognose, Gleiswechsel und Haltausfall rechtzeitig und genau zu informieren. Aktuell liegt die Quote bei 74 Prozent, so die Bahn.

Fällt ein Halt im Regionalverkehr aus, sollen die Reisenden das künftig spätestens 30 Minuten vorher erfahren. Fällt eine S-Bahn aus, soll das 15 Minuten vorher klar sein. Bis Ende 2024 lag die Vorgabe bei elf Minuten.