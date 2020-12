Bundesweiter Masken-Aktionstag Auf Streife im Zug

Die Bahn verstärkt die Masken-Kontrollen in Zügen: In jedem zweiten Zug sollen im Dezember deshalb Sicherheitsteams an Bord sein. Der bundesweite Aktionstag zeigte, dass sich viele Reisende an die Regeln halten.

Von Pune Djalilehvand, RBB

Estuardo Koehlert und sein Kollege sind am Vormittag zu zweit unterwegs im ICE von Berlin nach Wolfsburg. Die neongelb leuchtenden Westen mit der Aufschrift "DB-Sicherheit" sind von weitem erkennbar. Ein Fahrgast hat sein Frühstücksbrötchen gerade vor sich ausgepackt, als der Sicherheitsbeauftragte ihn bittet, die Maske aufzusetzen. Einsichtig und etwas verlegen kommt er der Bitte nach.

Es ist Alltag geworden für Koehlert. Seit März kontrolliert er in den Zügen der Deutschen Bahn, ob die Passagiere sich an die Maskenpflicht halten. Am Anfang sei das noch etwas ungewohnt für ihn gewesen. Inzwischen hat er sich daran gewöhnt. Die meisten Menschen sind kooperativ.

"Unangenehm wird es, wenn Menschen die Maßnahmen nicht verstehen oder verstehen wollen. Das sind Leute, die teilweise auch aggressiv werden und sich bis zur Eskalation widersetzen." Ungefähr zweimal in der Woche komme es vor, dass Passagiere sich wehren - meist verbal. Oft sei Alkohol im Spiel.

Bundesweiter Aktionstag: Maskenkontrollen in Zügen und Bahnen

tagesschau 16:00 Uhr, 07.12.2020, Andre Kartschall, RBB





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-793003~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mehr Kontrollen - wenige Extremfälle

Dass die Bahn die Kontrollen in ihren Zügen im Dezember verdoppeln will, begrüßt die Reisende Lea Seifert sehr gut: "Ich finde wichtig, dass kontrolliert wird. Gerade in der Bahn kann es passieren, dass man auf engstem Raum zusammenkommt. Da ist es wichtig, dass man sich an die Regelungen hält."

An diesem Vormittag bleibt es ruhig auf der Strecke Berlin-Wolfsburg. Auch die Bahn betont, dass ein Großteil der Fahrgäste sich an die Maskenpflicht halte. Inzwischen seien Verstöße die absolute Ausnahme. Bei mehr als 99 Prozent der Kunden gebe es nichts zu beanstanden, sagt DB-Vorstand Berthold Huber.

Lea Seifert begrüßt die Kontrollen.

Erstmal Ruhe bewahren

Seit 2013 arbeitet Estuardo Koehlert für die "Mobile Unterstützungsgruppe" der Deutschen Bahn. Vor Corona wurde er bei Auseinandersetzungen in Zügen oder Bahnhöfen gerufen. Deeskalation gehört zu seinem Job - auch bei Maskenverweigerern: "Erstmal sprechen wir die Leute an. Wenn sie unkooperativ sind, weisen wir sie nochmal darauf hin. Wir haben auch Ersatzmasken dabei. Wenn sie die nicht annehmen wollen, wird die Person von der Beförderung ausgeschlossen. Erst dann kommt die Bundespolizei ins Spiel."

Konkret bedeutet das: Seit September, einschließlich vergangener Woche, wurden 200.000 Personen angetroffen, die keine Maske trugen. Davon seien bei 3600 Fahrgästen die Personalien aufgenommen und an die Gesundheitsämter weitergeleitet worden, so dass Bußgelder fällig würden. "In 500 Fällen mussten die kontrollierten Personen am nächsten Bahnhof aussteigen", sagte der Präsident der Bundespolizei Dieter Romann.

Drei Beamte der Bundespolizei fahren an diesem Vormittag mit. Zur Hilfe kommen, müssen sie nicht. Estuardo Koehlert ist trotzdem dankbar, dass sie dabei sind: "Für uns ist es eine Erleichterung zu wissen, dass die Polizei im Hintergrund ist."

Keine Reservierungspflicht - auch nicht zu Weihnachten

Kontrollen seien gut, noch sicherer würde sich Passagierin Jutta Graf mit einer Reservierungspflicht fühlen. Zweimal die Woche fährt sie beruflich mit dem ICE, pendelt zwischen Berlin und Köln. Die Reservierungsobergrenze von 60 Prozent reicht ihr nicht: "Was als Angebot ausgewiesen wird, bringt nichts, weil die meisten ohne Reservierung fahren."

Laut Bahn liegt die Auslastung aktuell bei maximal 25 Prozent. Damit das auch über die Weihnachtstage so bleibt, stockt die Bahn ihr Angebot auf. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember kommen 15 neue ICE-4-Züge auf die Strecke und damit rund 13.000 zusätzliche Sitzplätze. Der bundeseigene Konzern will 100 Sonderfahrten in der Weihnachtszeit anbieten. "Es gibt mehr Angebot bei weniger Reisenden, um das Ganze zu entzerren", sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer.

Noch spürt man in der Bahn nichts vom Weihnachtsverkehr. Auch auf der Rückfahrt von Wolfsburg nach Berlin bleibt die Lage unauffällig - inklusive 25 Minuten Verspätung.