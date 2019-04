Ein höheres Wohngeld, ein größerer Einkommensfreibetrag und mehr Geld für die Krankenversicherung: Wie Studierende von der geplanten BAföG-Reform profitieren sollen - und warum es daran Kritik gibt.

Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung soll der neue Höchstfördersatz künftig bei 861 Euro liegen. Das ist eine Steigerung von mehr als 17 Prozent. Derzeit liegt er bei 735 Euro. Auch die Bedarfssätze will die Regierung erhöhen - 2019 um fünf, 2020 um weitere zwei Prozent.

Gerade in Hochschulstädten explodieren derzeit die Mieten. Darauf will die Große Koalition mit einem höheren Wohnzuschlag reagieren. Wer nicht bei seinen Eltern wohnt, bekommt in Zukunft 325 statt 250 Euro.