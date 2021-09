Nach Vorbild Baden-Württembergs Baerbock für Steuerbetrugs-Meldeportal

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat sich für eine anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug auch auf Bundesebene ausgesprochen. Baden-Württemberg schaltete ein solches Portal kürzlich erst frei und kassiert dafür teils heftige Kritik.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kann sich eine anonyme Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern wie in Baden-Württemberg auch auf Bundesebene vorstellen.

"Wir müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt", sagte die Grünen-Kanzlerkandidatin am Mittwochabend bei der "Bundestagswahl-Show" im Fernsehsender ProSieben. Das werde nun in Baden-Württemberg gemacht und wäre eigentlich "auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen", sagte Baerbock. "Die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen."

Baerbock verteidigte auch das EU-weite Anliegen, gegen Steuerbetrug und Geldwäsche konsequent vorzugehen. Deutschland habe hier ein "dickes Problem", sagte die Grünen-Kandidatin. Vergleiche mit dem Staatssicherheitsdienst der DDR (Stasi), der Menschen verfolgt habe, kritisierte sie als unpassend. "Das verhöhnt aus meiner Sicht all diejenigen, die in einer Diktatur gelebt haben."

Anfang der Woche wurde in Baden-Württemberg ein anonymes Hinweisgeber-Portal freigeschaltet, um damit Steuerbetrüger besser ermitteln zu können. Der Finanzminister des Landes, Danyal Bayaz, verteidigte das Portal und erklärte, bisher seien anonyme Anzeigen wegen Verdachts auf Steuerbetrug schon per Brief und Telefon möglich. Im Jahr 2021 solle das aber auch online gehen. Es gehe vor allem um Steuerhinterziehung in großem Stil.

Heftige Kritik an Baden-Württembergs Finanzminister

Eine Welle der Kritik folgte: Auf Bayaz' Accounts in den sozialen Medien sind seitdem nicht nur konstruktiv-kritische, sondern auch zahlreiche menschenverachtende und rassistische Kommentare zu lesen.

Aber auch aus der Politik gibt es kaum Zustimmung. Union, FDP und AfD warfen dem grünen Landesfinanzminister Bayaz vor, mit dem "Steuerpranger" im Internet Denunziation zu fördern.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, hieb nun in die gleiche Kerbe: "Das fördert eine Kultur des Misstrauens, der Missgunst, Unterstellung und Denunziation" und dürfe sich "in unsere Gesellschaft nicht einschleichen", sagte er dem Fernsehsender "Bild Live". Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz äußerte sich dort zurückhaltender: Es sei "wichtig, dass wir alle fair unsere Steuern zahlen, und ich gehe davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger das auch tun".

Mit Informationen von Kilian Pfeffer, ARD-Hauptstadtstudio