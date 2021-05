Bundestag Baerbock meldet Parteizahlungen nach

Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Baerbock hat bei der Bundestagsverwaltung mehrere Tausend Euro an Sonderzahlungen angezeigt. Eine Parteisprecherin bezeichnete den Vorfall als Versehen.

Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat der Verwaltung des Bundestages Nebeneinkünfte nachgemeldet. Genauer handelte es sich dabei um Sonderzahlungen aus den Jahren 2018 und 2019, die sie als Bundesvorsitzende von ihrer Partei bekommen hat. Baerbock habe die Zahlungen im März "eigenständig nachträglich der Bundestagsverwaltung gemeldet, nachdem ihr und der Bundesgeschäftsstelle aufgefallen war, dass dies versehentlich noch nicht erfolgt war", so eine Sprecherin der Grünen.

Parteiinterne Sonderzahlungen üblich

Bundestagsabgeordnete sind in der Regel nicht dazu verpflichtet, Zahlungen aus entgeltlichen Tätigkeiten im Detail zu veröffentlichen. Stattdessen werden auf ihren Bundestagsseiten Einkommensstufen genannt. Diese wurden dem Bericht zufolge im Fall von Baerbock am 14. Mai aktualisiert. Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich demnach um Zahlungen zwischen 17.500 und 37.000 Euro.

Laut Finanz- und Ehrenordnung des Grünen-Vorstandes erhält Baerbock kein Gehalt für den Parteivorsitz, da sie gleichzeitig ein Bundestagsmandat hat. Weiter betonte die Grünen-Sprecherin, dass Sonderzahlungen gleichwohl üblich seien. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Grünen-Bundesgeschäftsstelle "erhalten auch Parteivorsitzende regelmäßig Jahressonderzahlungen zu Weihnachten", so die Parteisprecherin. Auch in Jahren erfolgreicher Wahlkämpfe, aber ebenso sind "coronabedingte Sonderzahlungen an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen" möglich.

Mehr Transparenz gefordert

Im Zuge von lukrativen Maskengeschäften und bezahltem Lobbyismus mehrerer Abgeordneter, insbesondere der Union, hatten sich CDU/CSU und SPD kürzlich darauf geeinigt, die Regeln für Abgeordnete zu verschärfen. Die Grünen fordern schon länger mehr Transparenz. Baerbocks Einkünfte fallen im Vergleich zu anderen Bundestagsabgeordneten gering aus.