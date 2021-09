Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen Untersuchungsausschuss soll Fragen klären

Der NRW-Landtag wird voraussichtlich einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe einsetzen. Grüne und SPD wollen Donnerstag einen gemeinsamen Antrag hierzu einbringen.

Von Rainer Striewski

Warum wurde vor der Hochwasserkatastrophe nicht eher gewarnt und evakuiert? Welche Verantwortung trägt die Landesregierung? Wieso entschied sich Ministerpräsident Laschet dagegen, einen Großen Krisenstab einzurichten? Diese und über 50 weitere Fragen zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe wollen die Grünen in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages klären lassen.

Für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses sind die Grünen aber auf die Stimmen anderer Fraktionen angewiesen. SPD-Faktionschef Thomas Kutschaty kündigte am Mittwoch im Landtag an, einen entsprechenden Antrag unterstützen zu wollen. "Die Fraktion der SPD hat gestern beschlossen, gemeinsam mit der Fraktion der Grünen auf der Grundlage eines gemeinsamen Antrags für die Einsetzung dieses Gremiums zu stimmen", erklärte Kutschaty Mittwoch im Landtag.

Dabei appellierte er an die Fraktionen von CDU und FDP, sich dem Antrag anzuschließen. "Lassen Sie uns gemeinsam nach Antworten suchen. Das sind wir den Menschen in unserem Land schuldig." Auch die AfD hat für Donnerstag einen Antrag zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses eingebracht.

Gedenkstunde und Lehren aus der Flut

Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli in NRW und Rheinland-Pfalz sind rund 190 Menschen gestorben, 49 von ihnen in NRW. In einer Gedenkstunde haben Landtag und Landesregierung am Mittwoch der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. Auch Hilfskräfte wurden nach Düsseldorf eingeladen.

Im Anschluss an die Gedenkstunde unterrichtete Innenminister Herbert Reul (CDU) den Landtag darüber, welche Lehren Nordrhein-Westfalen aus der Jahrhundertflut zieht.