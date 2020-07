Montag startet das neue Ausbildungsjahr. Doch in Corona-Zeiten finden Schulabgänger schwer einen Job. Viele Firmen können sich keine Lehrlinge leisten - obwohl sie dringend Fachkräfte brauchen.

Von Peter Sonnenberg, ARD-Hauptstadtbüro

Die Montagehalle von Charlotte Hoffmann ist fast leer, viele Maschinen stehen still. "Normalerweise fahren wir manche Fräsmaschinen in Doppelschichten, jetzt jedoch nur maximal eine Schicht am Tag", sagt die Prokuristin von Maschinenbau Hoffmann in Gau-Odernheim, zwischen Mainz und Worms. Am Montag beginnt zwar das Ausbildungsjahr 2020, viele sagen: das Corona-Ausbildungsjahr. Doch der Zuliefererbetrieb aus Rheinhessen hat sich nach langem Überlegen entschieden, dieses Jahr nicht auszubilden.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, weil wir wissen, dass Auszubildende die Investition der Betriebe in die Zukunft sind", sagt Hoffmann. Die Prokuristin rechnet vor, was ein Auszubildender jedes Jahr kostet: um die 20.000 Euro. Viel Geld dafür, dass Lehrlinge viel Zeit in der Schule verbrächten und dem Betrieb für leichtere Aufgaben oft nicht zur Verfügung stünden. Weil der Fachkräftemarkt jedoch seit Jahren nichts mehr hergebe, habe man eigentlich keine Wahl, müsse alle neuen Mitarbeiter selbst ausbilden.

Doch genau das gehe in ihrem Betrieb dieses Jahr einfach nicht. Wegen Corona sei die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Produktion um die Hälfte gedrosselt. "Ich habe ja nicht einmal durchgehend einen Meister hier, der die Lehrlinge anleiten kann", sagt Hoffmann und ergänzt: "Wenn ich für meine Leute nicht genug Arbeit habe, dann für die Neuen erst recht nicht."

Viele Lehrstellen sind noch unbesetzt

tagesschau 12:00 Uhr, 31.07.2020, Peter Sonnenberg,, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-737547~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Maschinenbau Hoffmann ist nicht allein in einer prekären Lage. Die Bundesagentur für Arbeit hat die neusten Arbeitsmarkt- und Ausbildungsmarktzahlen vorgelegt. Demnach hängt der Bewerbungs- und Einstellungszeitraum gegenüber normalen Jahren um sechs bis acht Wochen hinterher. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Von Oktober 2019 bis Juli 2020 haben sich bundesweit bei den Arbeitsagenturen 439.000 Bewerber gemeldet - 40.000 weniger als im Vorjahr. 182.000 suchen immer noch einen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig waren 495.000 Ausbildungsstellen gemeldet - 43.000 weniger als im vergangenen Jahr. Davon sind 201.000 aktuell noch unbesetzt.

Das Angebot ist etwas größer als die Nachfrage - passt doch, könnte man meinen. Nur passen Stellen und Bewerber nicht unbedingt zusammen: Bewerber wollen nicht umziehen, unbeliebte Berufe werden nicht nachgefragt, die Vorstellungen mancher Bewerber sind unrealistisch oder ihre Noten zu schlecht.

"Bewerbungszug" ist nicht abgefahren

Die Probleme sind nicht neu. Jedoch kommt im Corona-Ausbildungsjahr als entscheidender Faktor hinzu, dass sich Bewerber und Unternehmen nicht getroffen haben - im wahrsten Sinne des Wortes. Wegen der Coronakrise fiel monatelang die Schule aus, auch Ausbildungsmessen und schulisches Bewerbungstraining. Da hätten viele Chefs gern für ihre Betriebe geworben.

Ohne den sanften Druck aus der Schule - und laut Fachleuten fehlt der bei manchen Bewerbern auch zu Hause - haben viele Jugendliche das Thema Bewerbung auch auf die lange Bank geschoben. Sie wollen noch ein Jahr länger Schule machen oder eben erstmal nichts.

Doch der Bewerbungszug ist noch nicht abgefahren. Wegen Corona werden viele Firmen auch im August oder September noch Ausbildungsverträge unterschreiben.

Kontakte auf Ausbildungs-Messen knüpfen

"Wir hatten richtig Glück, denn wir haben alle Azubis schon vor Corona gefunden", freut sich Susanne Knies, Geschäftsführerin eines Elektro-Fachmarkts in Worms. Sie vermutet: "Schwierig wird das nächste Ausbildungsjahr." Derzeit sehe es nicht so aus, als ob es im Herbst große Ausbildungs-Messen oder andere Veranstaltungen geben werde, auf denen Firmen Kontakte anbahnen könnten.

"Man muss jetzt andere Wege finden, Leute zu suchen", erzählt sie. Ihr Vorschlag: Möglichst viel auf "online" umstellen, damit die Bewerber herausfinden könnten, welcher Betrieb der richtige für sie ist.

Handwerk könnte von Pandemie profitieren

Sie hat die Hoffnung, dass das Handwerk langfristig sogar von der Corona-Krise profitieren könnte. Denn sie zeige, dass das Handwerk immer Konjunktur habe. Anders als in der Vergangenheit stünde während Corona die Zukunft von Handwerkern auf weitaus stabileren Füßen als in beliebteren Branchen - wie kaufmännische Berufe oder das Hotelgewerbe.

Diese Hoffnung hat auch Jürgen Scheubeck. Der Chef von mehreren Bäckerei-Filialen in Worms weiß, dass der Beruf schwer mit seinem Frühaufsteher-Image zu kämpfen hat. "Wer will schon um eins in der Nacht aufstehen?", fragt er rhetorisch. Aber Brot wird immer gegessen, deshalb scheint auch diese Branche sicher zu sein.

Er konnte seine zwei Lehrstellen rechtzeitig vergeben - eine für den Bäcker- und eine für den Konditorberuf. Wenn junge Leute jetzt Angst vor einer Bewerbung in einer "unsicheren" Branche hätten, dann bekomme vielleicht auch die Bäckerlehre wieder mehr Zulauf, hofft er.

Junge Menschen suchen krisensicheren Job

Das bestätigt Bernd Fitzenberger, Direktor des Institutes für Berufs- und Arbeitsmarktforschung in Nürnberg. Weil sie dort im Moment keine Perspektive sehen, bewürben sich junge Leute nicht in der Gastronomie, aber auch nicht in kaufmännischen Berufen oder der Veranstaltungstechnik. Unter anderem zeigten auch die Zahlen der Arbeitsagentur, wie unsicher die Bewerber seien.

Fitzenberger erklärt: "Vor einer Bewerbung steht immer die Frage - Wie finde ich den Job, der zu mir passt?" Jetzt, in der Krise, müssten die Jugendlichen sich zusätzlich fragen: Welcher Job wird auch nach der Krise noch Zukunft haben?

Dennoch sollten sie nicht zu sehr zögern, rät er. Denn es sei zu erwarten, dass dieses Jahr weniger Schulabgänger mit einer Ausbildung starteten. Fitzenberger vermutet, dass der Anteil junger Leute ohne Ausbildung in Deutschland steigen wird. Und das brächte für die Betroffenen langfristig schlechtere Erwerbs- und Verdienstchancen mit sich.

Zwei KfZ-Auszubildende reparieren ein Auto in einer Werkstatt.

"Gerade jetzt ist ein Mehr an Ausbildung gefragt, um im Veränderungsprozess zu bestehen. Deshalb muss trotz der Krise möglichst viel ausgebildet werden", verlangt der Wissenschaftler. Er fordert, dass die Bundesregierung während der Krise jeden Ausbildungsplatz fördert. Sie habe für Azubis bereits Ausbildungs- und Übernahmeprämien auf den Weg gebracht, wenn Betriebe insolvent gehen oder übernommen werden. Fitzenberger würde die Förderungen an eine Bedingung knüpfen: "Prämien sollen nur Betriebe erhalten, die im gleichen Maß wie im Vorjahr ausbilden, oder sogar mehr.

Noch gibt es in Deutschland eine große Lücke zu schließen, denn 182.000 junge Menschen wissen noch nicht, was sie zum Jahresende machen werden. Und dieses Problem zieht weitere Probleme mit sich: Denn wenn heute nicht ausgebildet wird, werden morgen Fachkräfte fehlen.