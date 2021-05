Bund-Länder-Beschluss AstraZeneca-Vakzin wird freigegeben

In Deutschland können sich künftig alle Erwachsenen in ihrer Arztpraxis mit AstraZeneca impfen lassen, sofern aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht: Bund und Länder haben die Priorisierung aufgehoben.

Die Menschen in Deutschland können sich in ihrer Arztpraxis künftig ohne Rücksicht auf die gültige Vorrangliste mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Bund und Länder beschlossen, die Priorisierung bei diesem Vakzin vollständig aufzuheben, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin mitteilte.

Auch soll die Zweitimpfung nicht mehr zwingend erst nach zwölf Wochen erfolgen, sagte der CDU-Politiker. Es liege dann im Ermessen des Arztes, wann der vollständige Impfschutz eintrete.

Zudem stellen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern laut Spahn darauf ein, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer im Juni in der Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen wird. Sofern dies der Fall sei, soll bis Ende August allen Zwölf- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden.

Der britisch-schwedische Hersteller war immer wieder in den Schlagzeilen geraten. Beim Einsatz in jüngeren Altersgruppen traten vier bis 16 Tage nach der Impfung in seltenen Fällen Blutgerinnsel im Gehirn auf. Deshalb hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) den Einsatz für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. In der Altersgruppe falle die Nutzen-Risiko-Abwägung "eindeutig zu Gunsten der Impfung" aus. Denn mit dem Alter steigt das Risiko für schwere und tödliche Verläufe. Auch für Jüngere ist die Impfung mit dem Präparat aber möglich - "nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten", so die Impfkommission.