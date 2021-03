Weitere Thrombose-Fälle Berlin setzt AstraZeneca-Impfungen aus

In Berlin sind Impfungen mit AstraZeneca für Menschen unter 60 Jahren vorerst gestoppt worden. Das Land reagiert damit auf weitere Thrombose-Meldungen. Dem Paul-Ehrlich-Institut zufolge sind bundesweit 31 Fälle bekannt.

Das Land Berlin setzt die Corona-Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca für Menschen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Das gab Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Sie bezeichnete dies als Vorsichtsmaßnahme. Entsprechende Termine in Impfzentren werden Kalayci zufolge erst einmal abgesagt. Das Land wolle nun die Beratungen auf Bundesebene und Stellungnahmen der Fachleute abwarten.

Berliner Kliniken stoppen AstraZeneca-Impfungen

Zuvor hatte bereits das Universitätsklinikum Charité Impfungen mit dem Covid-19-Vakzin von AstraZeneca für Frauen unter 55 Jahren ausgesetzt. "Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind", erklärte eine Sprecherin. Obwohl in der Charité selbst keine Komplikationen nach Impfungen mit AstraZeneca aufgetreten seien, wolle man eine abschließende Bewertungen abwarten.

Nach RBB-Informationen hatten auch die landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser die Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca vorsorglich bei jungen Frauen gestoppt. "Dies betrifft vor allem die eigene Belegschaft", teilte eine Sprecherin mit.

Weitere Thrombose-Fälle bekannt

Bislang wurden in Deutschland 31 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfungen mit dem Wirkstoff des schwedisch-britischen Pharmaunternehmens bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI). In 19 Fällen wurde demnach zusätzlich eine Thrombozytopenie gemeldet. In neun Fällen war der Ausgang tödlich, wie das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Institut berichtete. Mit Ausnahme von zwei Fällen betrafen laut PEI alle Meldungen Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren. Die beiden Männer waren 36 und 57 Jahre alt.

Bei einer Sinusvenenthrombose, einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen, handelt es sich um die Verstopfung eines der großen venös‎en Blutgefäße im Gehirn durch ein Blutgerinnsel. In mehreren europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, waren die Impfungen mit AstraZeneca nach Berichten über Fälle von sehr seltenen Blutgerinnseln vorübergehend gestoppt worden. In Deutschland waren vor allem Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren betroffen.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte später die Sicherheit des Vakzins bekräftigt, auch die Ständige Impfkommission in Deutschland hatte sich für eine weiteren Einsatz den Mittels ausgesprochen. Die Impfungen mit AstraZeneca wurden wieder aufgenommen.

Zwei Fälle von Nebenwirkungen in NRW

In Nordrhein-Westfalen sprachen sich bereits zuvor die Leiter von fünf der sechs Universitätskliniken für einen vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und den Landesgesundheitsminister, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

So hatte der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen bereits am Montag die Corona-Schutzimpfungen von jungen Frauen mit dem Wirkstoff ausgesetzt. Nachdem eine geimpfte 47-jährige Frau vergangene Woche gestorben war, sei dem Kreis nun der Verdacht auf "eine schwerwiegende Erkrankung" einer 28-Jährigen nach der Impfung mit AstraZeneca gemeldet worden, hieß es. Sie befindet sich nach Angaben des Kreises "in einem stabilen Zustand und wird in einer Spezialklinik versorgt".

Beide Frauen in NRW hatten demnach eine Sinusvenenthrombose erlitten. Alle Daten zu möglichen Nebenwirkungen bei Impfstoffen liefen beim Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert Koch-Institut nun zusammen. Nach Informationen des zuständigen Landesministeriums berate die Ständige Impfkommission derzeit, "ob aufgrund der Meldungen der vergangenen zehn Tage eine erneute Anpassung der Impfempfehlung erforderlich ist".

Lauterbach für erneute Impfstoff-Prüfung

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte dafür, die AstraZeneca-Impfungen für alle Menschen unter 55 Jahren in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. "Es sollte aufgrund der Datenlage noch einmal geprüft werden, die Impfung mit Astrazeneca auf Menschen über 55 Jahren vorerst zu begrenzen", sagte er der "Rheinischen Post". Er begründete dies mit der Häufung der Verdachtsfälle von Hirnvenenthrombose nach einer Impfung.

Der SPD-Politiker hatte Gesundheitsminister Jens Spahn kürzlich dafür kritisiert, dass dieser nach den ersten Verdachtsfällen die Impfung bis zu einer Prüfung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA für drei Tage ausgesetzt hatte.

Laut Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instuituts (RKI) wurden bislang etwa 2,7 Millionen Erstdosen und 767 Zweitdosen von AstraZeneca verimpft.