Studie von ARD und ZDF Fernsehen und Radio meistgenutzte Medien Stand: 06.10.2022 12:06 Uhr

Trotz großer digitaler Konkurrenz nutzen die Deutschen weiterhin am meisten das lineare Fernsehen und das Radio. Das ist das Ergebnis der jüngsten Studie von ARD und ZDF zur Mediennutzung in Deutschland.

Fernsehen und Radio bleiben trotz der steigenden Bedeutung von digitalen Angeboten die meistgenutzten Medien in Deutschland. 65 Prozent der Bevölkerung nutzen täglich das lineare Fernsehen. Das geht aus der Studie "ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 2022" hervor. Ein lineares Radioprogramm hören demnach täglich 68 Prozent der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland.

Das Anschauen von Videoinhalten im Fernsehen, in den Mediatheken, bei Streamingdiensten oder auf anderen Internetplattformen ist in der Bevölkerung am weitesten verbreitet: Die Gesamt-Tagesreichweite von Bewegtbild liegt der Studie zufolge bei 88 Prozent und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Die tägliche Reichweite von Audioinhalten wie Radio, Podcasts oder Musik sank dagegen im Vergleich zu 2021 um fünf Prozentpunkte auf 80 Prozent, das lineare Radio verlor acht Prozentpunkte.

Redaktionelle Texte werden am Tag von knapp zwei Dritteln (63 Prozent) der Menschen ab 14 Jahre gelesen. Dies entspricht einem Zuwachs von 18 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, den die Autoren der Studie mit methodischen Veränderungen erklären.

Die Jungen streamen, die Älteren schauen lineares TV

Fast jeder Vierte ab 14 Jahren nutzt täglich Streaming-Dienste. 24 Prozent schauen sich täglich Videos oder Live-Streams bei Streaming-Diensten wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN an. Wenn man genauer auf bestimmte Altersgruppen in der Studie sieht, wird deutlich, dass besonders junge Leute streamen. Mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen (53 Prozent) nutzen täglich Streaming-Dienste. Dazu im Kontrast: Bei den über 70-Jährigen liegt der Wert nur bei 2 Prozent.

Betrachtet man das laufende Fernsehprogramm zeigt sich ein völlig anderes Bild. 82 Prozent der über 70-Jährigen schauen täglich lineares TV, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 36 Prozent.

420 Minuten pro Tag

Die tägliche Mediennutzungsdauer sank der Studie nach im Vergleich zum Vorjahr leicht um neun Minuten auf 420 Minuten. Auf Videos entfällt mit 214 Minuten (minus acht Minuten) weiterhin der größte Anteil, gefolgt von Audioinhalten mit 170 Minuten (minus sieben Minuten). Die Zeit, die täglich mit Lesen verbracht wird, stieg deutlich auf 70 Minuten (plus 18 Minuten).

Für die Studie wurden insgesamt 2007 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren per Telefon und online befragt. Die Studie wurde vom Institut GIM durchgeführt und dauerte von Ende Januar bis Mitte April.