Der März hat den deutschen Arbeitsmarkt belebt. Die Zahl der Arbeitslosen ist in diesem Monat auf 2,3 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit März 1991, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist durch die Frühjahrsbelebung von Februar auf März um 72.000 gesunken. Damit waren noch 2,3 Millionen Menschen jobsuchend, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Gegenüber dem März des Vorjahres lag die Arbeitslosenzahl um 157.000 niedriger. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf auf 5,1 Prozent.

Steigende Temperaturen sorgen gerade auf Baustellen, in Gärtnereien und in der Gastronomie wieder für mehr Beschäftigung. Dadurch sinkt in Deutschland jedes Jahr zu dieser Zeit die Arbeitslosigkeit. Und auch die positive Tendenz auf dem Arbeitsmarkt halte weiter an, sagen die Experten, auch wenn die Dynamik spürbar nachlasse.

Schwächelnde Wirtschaft

Dies werde sich langsam auch beim Abbau der Arbeitslosigkeit bemerkbar machen, hatte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in seiner Arbeitsmarktumfrage für März berichtet. Die Arbeitsagenturen erwarten demnach, dass die Zahl der Jobsuchenden in den kommenden Monaten zumindest saisonbereinigt nicht mehr zurückgeht. Grund sei die schwächelnde Wirtschaft.

"Der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät in der Konjunkturdelle ins Stocken", hatte der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und Strukturanalysen, Enzo Weber, erklärt. Anders sehe es bei der Beschäftigung aus, die sich weiter positiv entwickle.

Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, lag bei 3,254 Millionen. Sie sank saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 9000. Bei der Bundesagentur waren zugleich 797.000 offene Stellen gemeldet, das sind 19.000 mehr als vor einem Jahr.

Im März verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit mehr offene Stellen im Baugewerbe, der öffentlichen Verwaltung, der Entsorgungswirtschaft, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.