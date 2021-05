Antisemitische Proteste Merkel verurteilt Angriffe auf Synagogen

Kanzlerin Merkel hat die Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland scharf verurteilt. Antisemitische Proteste werde "unsere Demokratie nicht dulden", sagte ihr Sprecher Seibert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die antisemitischen Übergriffe und Kundgebungen in Deutschland auf das Schärfste verurteilt. Zwar respektiere die Bundesregierung das Demonstrationsrecht, ließ Merkel über ihren Regierungssprecher Steffen Seibert erklären. "Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht sein Demonstrationsrecht", sagte er. Antisemitische Proteste werde "unsere Demokratie nicht dulden".

Regierungssprecher Seibert verurteilte die antisemitischen Proteste in Deutschland und die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel. Bild: dpa

"Aggression und Hass gegen eine Religion"

Seibert machte im Namen der Kanzlerin klar, dass Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Nahostkonflikt niemals ein Vorgehen gegen jüdische Bürger und Einrichtungen rechtfertigen könne. Wer in Deutschland jüdische Einrichtungen angreife, "der zeigt damit schon, dass es ihm nicht um Kritik an einem Staat und einer Regierung geht, sondern um Aggression und Hass gegen eine Religion und diejenigen, die ihr angehören." Zuvor hatte bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die antisemitischen Demonstrationen und Angriffe auf Synagogen in Deutschland scharf verurteilt.

Behörden ermitteln wegen möglicher Rechtsverstöße

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, die Sicherheitsbehörden würden "das Menschenmögliche" tun, um die Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen zu optimieren. Die Behörden ermittelten auf Hochtouren wegen möglicher Rechtsverstöße. Das "Täterspektrum" setze sich nach bisherigen Erkenntnissen "zum Teil aus dem islamistischen und linken Milieu zusammen".

In den vergangenen Tagen war es bundesweit an mehreren Orten zu antisemitischen Demonstrationen und Gewalt gegen jüdische Einrichtungen gekommen. Dabei wurden Israel-Flaggen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Auslöser war die Eskalation im Nahost-Konflikt.

Seibert: Raketen auf Israel "sind Terrorangriffe"

Seibert verurteilte im Namen der Bundesregierung auch die Raketenangriffe militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel scharf. "Es sind Terrorangriffe", sagte er. "Nichts rechtfertigt solchen Terror." Der Raketenbeschuss müsse "sofort aufhören". Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, die Sicherheit Israels sei für Deutschland von größter Bedeutung. "Das Ziel ist ein möglichst schnelles Ende der Gewalt", hob er hervor. "Dafür ist es erforderlich, dass der Raketenbeschuss gegen Israel sofort gestoppt wird."

Seit Anfang der Woche wurden aus dem Gazastreifen mehr als 1800 Raketen auf Israel abgefeuert; die israelische Armee bombardierte ihrerseits rund 750 Ziele im Palästinensergebiet. Durch den wechselseitigen Beschuss wurden nach Angaben beider Seiten insgesamt bereits mehr als 120 Menschen getötet.