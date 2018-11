Europaweite Studie Mehr Tote durch resistente Keime

In der EU sterben jedes Jahr mehr als 33.000 Menschen an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen. Das Ergebnis der aktuellen Studie zeigt damit auch, dass die Zahl deutlich höher ist als bislang angenommen.

Von Christian Baars, NDR

"Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien sind eine Bedrohung für die moderne Gesundheitsversorgung", schreiben die Autoren gleich zu Beginn ihrer aktuellen Studie, die im Magazin Lancet erschienen ist und dem NDR vorab vorlag. Demnach ist die Bedrohung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Gefährlicher als viele andere Infektionen

Die bisherigen Schätzungen beruhten auf Zahlen von 2007. Damals starben etwa 25.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit antibiotikaresistenten Erregern. Für die aktuelle Auswertung wurden Daten aus dem Jahr 2015 analysiert. Danach hat sich die Zahl der Infektionen fast verdoppelt, und deutlich mehr Menschen sterben.

Infektionen und Todesfälle durch antibiotikaresistente Bakterien 2015 Zahl der Infektionen* Todesfälle* Italien 201.584 10.762 Griechenland 18.472 1626 Rumänien 25.077 1470 Portugal 24.021 1158 Zypern 1192 66 Frankreich 124.806 5543 Slowakei 7622 379 Polen 41.069 2218 Kroatien 4347 240 Ungarn 10.271 543 Bulgarien 5374 280 Malta 608 29 Irland 4893 219 Slowenien 2280 96 Tschechien 10.438 486 Belgien 12.892 530 Spanien 41.345 1899 Großbritannien 52.971 2172 Österreich 6634 276 Lettland 847 44 Littauen 1828 90 Luxemburg 487 19 Deutschland 54.509 2363 Dänemark 3351 124 Schweden 4571 167 Finnland 2524 90 Norwegen 1882 69 Niederlande 4982 206 Estland 365 15 Island 27 1 EU/ Europ. Wirtschaftsraum 671.689 33.110

*Median verschiedener Studien, Quelle: ECDC

Die Wissenschaftler gehen nun von etwa 33.000 Toten pro Jahr in der Europäischen Union aus. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen. Insgesamt, so schätzen die Wissenschaftler, sei die Belastung durch antibiotikaresistente Bakterien so groß wie die von HIV/AIDS, Grippe und Tuberkulose zusammen genommen.

Große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern

Die Studie wurde vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) durchgeführt, einer Organisation der EU. Die Autoren sprechen von einer "erheblichen" Belastung, machen aber auch deutlich, dass es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern gibt.

Mit Abstand am stärksten betroffen sind Italien und Griechenland. Deutlich besser ist die Situation in Nordeuropa. In Deutschland erlitten laut der Studie im Jahr 2015 knapp 55000 Menschen eine Infektion mit antibiotikaresistenten Keimen, fast 2400 starben.

Beunruhigender Anstieg schwerer Erkrankungen

Die Wissenschaftler haben zudem die sogenannte Krankheitslast berechnet. Dabei wird nicht nur die Zahl der Todesfälle berücksichtigt, sondern unter anderem auch, wie schwer eine Erkrankung verläuft. Die Studie zeigt, dass mittlerweile ein großer Teil der Krankheitslast, nämlich knapp 40 Prozent, durch Bakterien verursacht wird, die gegen sogenannte Reserveantibiotika resistent sind.

Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2007 und nach Ansicht des ECDC "beunruhigend". Denn diese Antibiotika sind in der Regel die letzten verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten. Wenn sie nicht mehr wirken, ist es extrem schwierig oder sogar unmöglich, Infektionen zu behandeln.

Ansteckung vornehmlich in Gesundheitseinrichtungen

Die meisten Ansteckungen mit antibiotika-resistenten Keimen erfolgenin Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen.

Etwa drei Viertel der Krankheitslast sei auf Ansteckungen in Kliniken oder anderen Gesundheitseinrichtungen zurückzuführen, schreiben die Autoren. Mehr als die Hälfte dieser Fälle sei wahrscheinlich vermeidbar. Verbesserte Maßnahmen zur Infektionsvermeidung und -kontrolle könnten folglich das Problem deutlich mildern.

Insgesamt sei aber jeder verantwortlich, meint das ECDC: Patienten, Mediziner, Krankenschwestern, Apotheker, Tierärzte, Landwirte und Politiker. Antibiotika sollten zurückhaltend eingesetzt werden - nur wenn es wirklich nötig sei. Außerdem müsste die Erforschung und Entwicklung neuer Medikament vorangetrieben werden.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 06. November 2018 um 06:15 Uhr.