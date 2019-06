Feige ist Andrea Nahles nicht: Als Juso-Chefin bot sie SPD-Granden die Stirn, kandidierte früh als Generalsekretärin, brüllte ihre Partei in die vierte Große Koalition.

Von Anita Fünffinger, ARD-Hauptstadtstudio

Feige ist sie nicht, in keiner Hinsicht. Andrea Nahles hat weder Scheu, sich im Bundestag lächerlich zu machen - zum Beispiel, als sie das Lied von Pipi Langstrumpf singt, noch hat sie Bedenken, zum Wahlkampfabschluss in Bremen - wenn die Sozialdemokraten befürchten müssen, ihre letzte ursozialdemokratische Bastion nach 73 Jahren zu verlieren - zu sagen: "Eins kann ich jetzt hier nicht machen. Es geht einfach nicht. Ich kann jetzt nicht sagen: Ich liebe Bremen."

Selbstbewusst und machtbewusst: Andrea Nahles

Andrea Nahles steht dabei am Rednerpult, rudert mit den Armen und lacht. Sie lacht sich auch schlapp, wenn sie in den letzten Tagen der Großen Koalition 2017 gefragt wird, wie es ihr denn gehe, beim Abschied von der Union: "Ein bisschen wehmütig. Und ab morgen kriegen sie in die Fresse."

Egal, wer vor ihr steht

Bei Liedern und Sätzen wie diesen bleibt nicht nur dem politischen Gegner, sondern auch vielen Sozialdemokraten das Lachen im Halse stecken. "Peinlich, kindisch, das kann sie doch nicht bringen": Solche Kommentare gibt es hinter vorgehaltener Hand genügend. Andrea Nahles ist das - anscheinend - egal.

Mai 1997: Andrea Nahles als Juso-Bundesvorsitzende

Wer vor ihr steht, ob der wichtig ist oder nicht, das hat die Frau aus der Eifel schon mit 25 Jahren nicht gestört. Als Juso-Chefin machte sie beim Mannheimer Parteitag Stimmung gegen SPD-Parteichef Rudolf Scharping. Am Ende war Oskar Lafontaine Parteivorsitzender: "Ich finde, dass es tatsächlich eine wirkliche Bereicherung für unsere Partei ist, dass eine junge Frau dieses Amt bekleidet. Sie macht das in sehr erfrischender Art und Weise", sagt Lafontaine damals über die Juso-Chefin.

Nahles hat sich Respekt verschafft

Von den älteren Herren in der SPD redet knapp 25 Jahre später keiner mehr so über Andrea Nahles. Martin Schulz nicht, Sigmar Gabriel schon gar nicht. Und der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder auch nicht. Nahles hatte es 2005 gewagt, ihren Hut für das Amt der Generalsekretärin in den Ring zu werfen, obwohl die Herren Franz Müntefering und Gerhard Schröder das ganz anders unter sich ausgemacht hatten.

Schröder damals stinksauer: "Es gibt in den großen Volksparteien gelegentlich die Situation, dass der Ehrgeiz einzelner vor der Verantwortung für das Ganze rangiert."

SPD in die GroKo gebrüllt

Ob Schröder auch einen Mann wegen seines Ehrgeizes angegangen wäre? Jedenfalls hat es keiner ihrer sozialdemokratischen Vorgänger geschafft, den Mindestlohn oder die Rente mit 63 durchzusetzen. Andrea Nahles packte im Arbeitsministerium an, als stünde sie auf dem Bau. Sie brüllte die Sozialdemokraten 2018 in die vierte Große Koalition. Nicht die Rede von Martin Schulz war die entscheidende beim Sonderparteitag in Bonn, sondern die von Andrea Nahles: "Wir werden verhandeln bis es quietscht, auf der anderen Seite. Alles andere kann ich euch nicht versprechen. Aber wir werden verhandeln und wir werden weitere gute Sachen rausholen."

Andrea Nahles hatte keine Angst vor der Großen Koalition. Sie hat auch keine Angst vor der Fraktion. Wer etwas gegen sie hat, solle sich melden und kandidieren - das war ihre Botschaft. Keiner hat sich gemeldet. Andrea Nahles wollte mit offenem Visier kämpfen. Sie mag vielleicht zu falsch singen und zu laut lachen, aber feige ist sie nicht.

Andrea Nahles im Portrait

Anita Fünffinger, ARD Berlin

