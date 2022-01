Ali Mitgutsch Der "Vater der Wimmelbücher" ist tot Stand: 11.01.2022 20:06 Uhr

Mit seinen Wimmelbüchern hatte Ali Mitgutsch ein neues Genre geschaffen - jedes einzelne Bild sei ein Teil von ihm, sagte er einmal. Nun ist der Illustrator und Kinderbuchautor im Alter von 86 Jahren gestorben.

Ali Mitgutsch, der "Vater der Wimmelbücher" ist tot. Das teilte sein Sohn dem BR mit. Auch der Ravensburger Verlag bestätigte, dass der Kinderbuchautor am Montagabend im Alter von 86 Jahren in München gestorben sei.

Mitgutsch wurde 1935 in München geboren. Seine Karriere begann er als Grafiker, 1968 erschien sein erstes Wimmelbuch "Rundherum in meiner Stadt" im Ravensburger Verlag. 1969 erhielt Mitgutsch, der nie ohne Stift und Papier aus dem Haus ging, dafür den Deutschen Jugendbuchpreis. Seitdem sind mehr als 70 Bücher, Poster und Puzzles mit seinen Figuren und Zeichnungen erschienen.

Millionen verkaufte Exemplare

Mit den Wimmelbüchern hat Mitgutsch ein neues Genre geschaffen. Allein in Deutschland wurden über fünf Millionen Exemplare der ohne Worte auskommenden Kinderbücher verkauft, international kamen mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare dazu. In Interviews zu seinem 80. Geburtstag sagte Mitgutsch: "Jedes einzelne Wimmelbild ist ein Teil von mir. Meine Wimmelbücher sind gemacht, um die Kinder in die Gärten der Fantasie zu führen, dass sie selbst weitermachen."

Ab 2007 konzentrierte er sich auf das Schaffen seiner "Traumkästen", kleiner gerahmter Bühnen. Seit 2017 war er im Ruhestand und zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück.