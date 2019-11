Auf dem Parteitag in Leipzig hat sich CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer kämpferisch gezeigt - und dem großen Applaus nach die Delegierten überzeugt. Ihre Kritiker forderte sie heraus: Sollte die Partei ihr nicht folgen, "lasst es uns heute beenden".

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Delegierten auf dem Parteitag in Leipzig eingeschworen, sich mit großem Selbstbewusstsein als Volkspartei auf die Zukunftsaufgaben zu konzentrieren. Sie betonte, eine Vorsitzende für die gesamte Partei sein zu wollen. Sie wolle auch Querdenker mit in der Partei und in ihrem Team haben. Angesichts andauernder Kritik stellte sie klar: Wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, solle sie dies heute beim Parteitag entscheiden. "Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute."

Die etwa 1000 Delegierten aplaudierten ihr stehend rund sieben Minuten langmp-Karrenbauer war wegen Wahlschlappen und schwachen Umfragewerten für sie persönlich und die Partei heftig in die Kritik geraten.

Indirekte Kritik am Rivalen

Sie rief die Delegierten dazu auf, die Leistungen der vergangenen Jahre - insbesondere während der Kanzlerschaft Merkels seit 14 Jahren - nicht schlechtzureden. "Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie, das sollten wir uns gar nicht angewöhnen", fügte sie hinzu und erntete großen Applaus. Indirekt kritisierte sie damit ihren Rivalen Friedrich Merz, der nach dem schwachen Abschneiden bei der Landtagswahl in Thüringen das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" bezeichnet hatte.

Putsch ist kein Thema mehr? Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag

Zwar räumte sie ein, dass ein schwieriges Jahr hinter ihr und der CDU liege - "das gebe ich ganz offen zu". Aber manches relativiere sich mit Blick auf vergangene Entwicklungen. "Das gab es immer schon in der CDU. Und dass wir heute hier stehen als große, starke Volkspartei - das zeigt, wir halten solche Diskussionen aus." Dieses Signal müsse von diesem Parteitag ausgehen, sagte Kramp-Karrenbauer und erntete dafür großen Beifall von den Delegierten. Kramp-Karrenbauer rief ihre Partei dahingehend auch auf, sich Personaldebatten zu verkneifen. "Was wir tun müssen", sei die Frage, die die Menschen interessiere. Das interessiere "wesentlich mehr", als "wer was werden kann"

Auftakt zum CDU-Parteitag in Leipzig

"Zukunftswerkstatt statt Reparaturbetrieb"

Bei den anstehenden Aufgaben wie der Digitalisierung betonte sie die Bedeutung der Wirtschaft für die Politik der CDU. Insgesamt zeigte sie sich auch dabei kämpferisch. So reiche es für die CDU nicht mehr, "Reparaturbetrieb der Republik zu sein. Wir müssen wieder zur Zukunftswerkstatt werden, das ist unser Anspruch." Dafür forderte Kramp-Karrenbauer ein Digitalministerium. Es reiche auch nicht, ein drittes Entbürokratisierungsgesetz vorzulegen, es brauche automatische Datenabgleiche zwischen den Verwaltungen. Mit beiden Punkten setzt sich Kramp-Karrenbauer vom Regierungskurs ab. Ganz wichtig sei zudem die Entwicklung der Quantentechnologie.

Im Hinblick auf den Klimaschutz sagte die CDU-Chefin: "Wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. Das ist keine Erfindung von Greenpeace, das ist kein Erfindung der Grünen." Die Politik der Nachhaltigkeit sei tief im Programm der CDU verankert, betonte Kramp-Karrenbauer. Das gebiete schon das C für "Christlich" im Parteinamen. "Das C ist verdammt ernst", sagte Kramp-Karrenbauer.

Kritik an SPD - und klare Abgrenzung zur AfD

Dem Koalitionspartner SPD warf sie eine verfehlte Sozialpolitik vor. "Wir wollen Wohlstand für alle, aber nicht Wohlfahrt für alle", betonte Kramp-Karrenbauer bei ihrer Rede vor den Delegierten. Wohlstand müsse erst erwirtschaftet werden, ehe er verteilt werde - dies sei der Unterschied zwischen Union und SPD. "Nicht jeder ist ein Bedürftigkeitsfall in Deutschland", sagte die CDU-Chefin.

In ihrer eineinhalbstündigen Rede positionierte sich Kramp-Karrenbauer klar auch gegen die AfDund grenzte sich gegen rechts ab. Wer die NS-Verbrechen als "Fliegenschiss der Gechichte" bezeichne, mit dem wolle die CDU nichts zu tun haben, so Kramp-Karrenbauer.