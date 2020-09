Landwirtschaftsministerin Klöckner hat einen ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland bestätigt. Die Tierseuche sei bei einem toten Wildschwein in Brandenburg festgestellt worden.

Die Afrikanische Schweinepest ist in Deutschland angekommen. Es gebe einen ersten Fall, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ein am Mittwochabend gemeldeter Verdacht bei einem Wildschwein-Kadaver in Brandenburg habe sich bestätigt.

Der Wildschwein-Kadaver sei wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neiße-Kreis gefunden worden. Eine Probe des toten Tieres wurde vom staatlichen Friedrich-Loeffler-Institut, das zur Tiergesundheit forscht, virologisch untersucht.

Keine Gefahr für Menschen

"Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich", betonte Klöckner mehrfach. Der Verzehr von möglicherweise kontaminiertem Fleisch sei unbedenklich. Für Schweine sei die Seuche hingegen fast immer tödlich.

Mit dem ersten nachgewiesenen Fall verliert Deutschland den Status als "seuchenfrei". Nun können Exportstopps für Schweinefleisch ins Nicht-EU-Ausland drohen, zum Beispiel nach Asien. Bei den Bauern gibt es deshalb große Sorgen vor wirtschaftlichen Auswirkungen. Deutschland ist weltweit einer der größten Exporteure von Schweinefleisch. Zu den wichtigsten Abnehmer gehört China.

Krisenstab wird eingerichtet

Klöckner versuchte zu beruhigen: Der Ernstfall sei geprobt worden, Deutschland sei vorbereitet. Es griffen nun die Vorgaben der nationalen Schweinepestverordnung. Ihr Ministerium werde zudem einen Krisenstab einrichten.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion. Es gibt weder Impfung noch Therapie, infizierte Haus- und Wildschweine verenden in der Regel. Das Virus ist widerstandsfähig und lange ansteckend. In Rohwurst, Schinken und Gefrierfleisch kann sich der Erreger Monate bis sogar Jahre halten.