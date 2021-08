avatar SinnUndVerstand 24.08.2021 • 15:20 Uhr

Was Herr Grotian als

Was Herr Grotian als ehemaliger Soldat in Afghanistan und als Vorsitzender des "Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte" hier aufzeigt, ist erschütternd und bedarf dringend der Aufklärung, egal wie lange die jetzige Regierung noch im Amt ist. Und Herr Grotian zeigt, wie inhuman und auch kenntnislos all diejenigen sind, die sich bei uns gegen die geretteten Menschen aus Afghanistan abschotten wollen.