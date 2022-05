Affenpocken 21 Tage Isolation für Infizierte empfohlen Stand: 24.05.2022 14:15 Uhr

Einige Bundesländer haben bereits Affenpocken-Fälle gemeldet - um das Virus einzudämmen, sollen Infizierte für 21 Tage in Isolation. Das empfiehlt das RKI. Um eine neue Pandemie handele es nicht, betonte Gesundheitsminister Lauterbach.

Nach dem Auftreten der ersten Fälle von Affenpocken in Deutschland dringt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach darauf, die Ausbreitung schnell einzudämmen. Durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht könne man das Virus in den Griff bekommen, sagte der SPD-Politiker. "Wir haben gute Chancen diesen Erreger zu stoppen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa", sagte Lauterbach.

Für Infizierte soll generell eine angeordnete Isolation von mindestens 21 Tagen empfohlen werden. Die Empfehlung sei zusammen mit dem Robert Koch-Institut (RKI) entwickelt worden. Auch Kontaktpersonen von Infizierten sollen 21 Tage in Quarantäne. An der Pressekonferenz am Rande des Deutschen Ärztetages nahmen auch RKI-Präsident Lothar Wieler und Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, teil.



WHO: 250 Fälle oder Verdachtsfälle weltweit

Mehrere Bundesländer haben bereits Nachweise von Infektionen gemeldet, darunter bisher Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern. Proben zahlreicher weiterer Menschen werden analysiert, zudem suchen Behörden nach Kontaktpersonen nachweislich Infizierter.

Weltweit wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 250 bestätigte Fälle oder Verdachtsfälle aus 16 Ländern gemeldet. Diese Zahl betreffe jedoch nur Länder, in denen die Viruskrankheit zuvor nicht regelmäßig gehäuft aufgetreten sei - anders als in einigen afrikanischen Ländern. So habe es im Kongo seit Jahresbeginn bereits 1200 Verdachtsfälle gegeben.

"Keine neue Pandemie", aber "sehr ernst zu nehmen"

Lauterbach betonte, was man aktuell mit den Affenpocken erlebe, sei "nicht der Beginn einer neuen Pandemie". Es handele sich um einen bekannten Erreger, und man wisse, wie man ihn bekämpfen könne.

Lauterbach sagte allerdings auch, dass die Entwicklung sehr ernst zu nehmen sei. Es sei noch nicht bekannt, warum Ausbrüche international diesmal anders verliefen als in der Vergangenheit. Möglich sei, dass der Erreger oder die Anfälligkeit von Menschen sich verändert habe. Wenn Ausbrüche früh eingedämmt würden, könne man erreichen, dass sich der Erreger nicht bei Menschen einniste.

Weitere Fälle werden erwartet

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von einer Zunahme von Affenpocken-Erkrankungen in Deutschland aus. Es sei klar, dass weitere Fälle hierzulande zu erwarten seien, sagte RKI-Präsident Wieler. "Unser Ziel ist es deshalb, den Ausbruch einzudämmen." Dies könne über erfolgreiche Kontaktnachverfolgung, Vermeiden von engen Kontakten zu Infizierten und Hygienemaßnahmen gelingen. Risikogruppen müssten achtsam sein.

Laut Wieler sind Stand Dienstagvormittag in Deutschland fünf Fälle an das RKI übermittelt worden. Dabei handele es sich ausschließlich um Männer.

Enger Kontakt, nicht über Luft

Die weltweit erfassten Infektionen betreffen derzeit in erster Linie Männer, die Sex mit anderen Männern hatten: Eine Übertragung ist generell bei engem Kontakt und über kontaminierte Materialien möglich. Die Weitergabe über die Luft spielt - anders als etwa bei Corona - hingegen kaum eine Rolle.

Symptome der Krankheit sind Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und Hautausschlag. Affenpocken können aber auch schwere Verläufe nach sich ziehen, in Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Folgen einer überstandenen Infektion können Narbenbildung und selten auch Erblindung sein.

Die meisten Menschen erholten sich aber in der Regel innerhalb weniger Wochen, sagte Wieler. Beim Auftreten von zum Beispiel ungewöhnlichem Ausschlag und Verdacht auf Affenpocken solle man unmittelbar zum Arzt gehen. Die Inkubationszeit kann bis zu drei Wochen betragen.

Weltärztebund für Impfangebot für gefährdete Gruppen

Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hatte sich bereits dafür ausgesprochen, vor allem jüngeren Generationen, die nicht mehr die Pockenimpfung erhalten haben, ein Impfangebot zu machen. Diese Schutzimpfung war in Westdeutschland bis 1975 Pflicht, in der DDR bis 1982.

"Wir sollten dabei in erster Linie an die aktuell besonders gefährdeten Gruppen denken - also in der Regel jüngere Männer mit vielen wechselnden Sexualkontakten." Bislang gilt vor allem für Männer, die sexuelle Kontakte mit Männern haben, ein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Auch Ärztepräsident Reinhardt plädierte im Interview mit dem SWR dafür, besonders gefährdete Gruppen zu impfen. Außerdem sollten Personen, die sich infiziert haben, isoliert werden.

Großbritannien: Mehr als 1000 Pocken-Impfungen

In Großbritannien wurden bisher 56 Fälle von Affenpocken registriert. Britische Gesundheitsbehörden haben deshalb bereits mehr als 1000 Dosen des Pockenimpfstoffs Imvanex an Kontaktpersonen verabreicht. Das teilte eine Sprecherin der UKHSA (UK Health Security Agency) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Weitere 3500 Dosen seien auf Lager, fügte die Sprecherin hinzu.

Auch Großbritannien empfiehlt für enge Kontaktpersonen von Affenpocken-Infizierten eine dreiwöchige Quarantäne.