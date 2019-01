AfD-Parteispenden Weitere Liste mit Gönner-Namen übergeben

Die Bundestagsverwaltung prüft eine weitere Liste mit Namen von möglichen AfD-Spendern. Die "FAS" berichtet, dass es sich dabei um Geldgeber eines AfD-Landtagskandidaten aus Nordrhein-Westfalen handeln soll.

In der Affäre um Spenden an die AfD prüft der Bundestag laut einem Zeitungsbericht eine weitere Liste mit Namen von angeblichen Unterstützern. Laut der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" bestätigte der Bundesgeschäftsführer der AfD, Hans-Holger Malcomeß, dass die Partei der Bundestagsverwaltung neben einer bereits bekannten Liste mit 14 mutmaßlichen Gönnern mindestens eine weitere Liste mit Namen übergeben habe.

Spenden einer "Gruppe von Privatpersonen"

Die Spenden der zweiten Liste sollen für AfD-Politiker Guido Reil gewesen sein.

Bei der Liste soll es sich um Unterstützer des AfD-Politikers und Beisitzers des Bundesvorstands der Partei, Guido Reil, handeln. Das Geld soll ebenfalls über die Schweiz gekommen sein, wie auch die 130.000 Euro, die auf das Konto des Kreisverbandes von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel geflossen sein sollen. Das Geld soll über die Werbeagentur Goal AG geflossen sein, die unter anderem Werbung für die EU-kritische rechte SVP in der Schweiz macht.

Goal-AG-Geschäftsführer Alexander Segert sagte der "FAS", er habe nie Geld an die AfD gespendet, wohl aber von einer "Gruppe von Privatpersonen" den Auftrag für eine Unterstützungskampagne für eine Kandidatur Reils bekommen. "Diese Personen wurden der AfD auf deren Wunsch bekannt gegeben", zitierte die "FAS" Segert. Die Namen auf beiden Listen sollen zu großen Teilen übereinstimmen.

Juristen halten Spenden für illegal

Aus der Bundestagsverwaltung hieß es laut dem Bericht, man prüfe die Sachverhalte sehr genau und stehe in Kontakt mit Ermittlungsbehörden, unter anderem in Konstanz. Was die Spende aus der Schweiz betreffe, hielten Juristen sie auch dann für illegal, wenn sie von EU-Bürgern stamme, schreibt die Zeitung: weil sie über die Schweiz lief, weil sie von einem Mittelsmann überliefert wurde und weil sie der Bundestagsverwaltung nicht sofort gemeldet wurde.

Höcke rief zu Spenden für seinen "Flügel" auf

Zudem gibt es auch bei der Thüringer AfD Ärger mit Spendengeldern: Die "Bild am Sonntag" habe berichtet, die Gruppe "Der Flügel" um den Thüringer Landeschef Björn Höcke habe an den AfD-Gremien vorbei Geld für ihre Arbeit gesammelt. So stehe es in einem vertraulichen Protokoll.

Höcke habe in einer Weihnachts-E-Mail an seine Mitstreiter zu Spenden an den Verein "Konservativ!" aufgerufen, mit denen "Flügel"-Veranstaltungen finanziert werden sollten. Das Vorgehen Höckes habe im AfD-Bundesvorstand für Ärger gesorgt, berichtete die Zeitung weiter.

Der Vorstand habe unter anderem beschlossen, dass der "Flügel" nur in Absprache mit den Schatzmeistern der Partei Geld sammeln dürfe. Zum einen entgehe der AfD durch Spenden an einen externen Verein Geld. Zum anderen könnte es sich um eine illegale Parteispende des Vereins handeln, da mit dem Geld AfD-Veranstaltungen finanziert werden sollen.