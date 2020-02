Die AfD muss Hochrechnungen zufolge um den Einzug in die Hamburger Bürgerschaft bangen. Umfragen zeigen: Die Wähler sehen sie überwiegend als Protestpartei und stören sich an zu wenig Distanz zum Rechtsextremismus.

Die Hamburger AfD muss Verluste bei der Bürgerschaftswahl verzeichnen - und um den Einzug ins Parlament des Stadtstaates bangen. Kam die Partei 2015 noch auf 6,1 Prozent, erreicht sie Hochrechnungen zufolge nun nur noch 4,9 Prozent - und würde damit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Damit könnte die 2013 gegründete AfD erstmals den Wiedereinzug in ein Landesparlament verpassen.

Geringe Zustimmung bei jungen Wählern

Die Partei verlor sowohl bei den Frauen, wo ihr Anteil von fünf auf drei Prozent fiel, als auch etwas geringer bei den Männern mit einem Rückgang von sieben auf sechs Prozent. Die stärkste Zustimmung kam mit 12 Prozent aus der Gruppe der Arbeiter. Bei Selbstständigen kam sie auf fünf Prozent, bei Rentnern und Angestellten nur auf vier Prozent.

Geringe Zustimmungswerte bekam die AfD vor allem bei jüngeren Wählern: nur zwei Prozent bei den 16- bis 24-Jährigen und drei Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen. Auch bei den über 70-Jährigen beträgt der Stimmenanteil nur drei Prozent. Der meiste Zuspruch kommt mit sechs Prozent von den 45- bis 69-Jährigen.

Mangelnde Distanz zu rechtsextremen Positionen

Umfragen von infratest dimap zeigen, dass eine Mehrheit der Hamburger Wähler sich an der mangelnden Abgrenzung zum Rechtsextremismus stört. So stimmten 87 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die AfD sich nicht genug von rechtsextremen Positionen distanziere.

Zudem gelang es der Partei in Hamburg nicht, in größerem Umfang Vertrauen in ihre politischen Kompetenzen zu gewinnen. Lediglich in den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung (sieben Prozent), Asyl- und Flüchtlingspolitik (sechs Prozent) und sozialer Gerechtigkeit (drei Prozent) schreibt ein vergleichsweise geringer Teil der Hamburger der Partei die besten Konzepte zu.

56 Prozent der AfD-Wähler gab an, sich aus "Enttäuschung über andere Parteien" sich für die AfD entschieden zu haben. Demgegenüber stehen 39 Prozent, die aus Überzeugung für die AfD stimmten.

Spitzenkandidat mit geringen Zufriedenheitswerten

Auch mit ihrem Spitzenkandidaten Dirk Nockemann konnte die Partei offenbar nicht punkten. Nur elf Prozent der Befragten gaben an, mit der politischen Arbeit des 61-Jährigen zufrieden zu sein. Das ist der niedrigste Wert unter den Spitzenkandidaten der derzeit im Parlament vertretenen Parteien. Erster Bürgermeister Peter Tschentscher kam auf 67 Prozent, die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank, auf 50 Prozent.

Nockemann ist in Hamburg kein Unbekannter. Er war bereits Mitglied der Partei Rechtsstaatliche Offensive von Ronald Schill und 2003 und 2004 für mehrere Monate Innensenator. Seit 2013 ist er Mitglied der AfD.

In Umfragen vor der Wahl schien es noch so, als wäre der Einzug ins Parlament sicher. Die AfD lag beständig bei über fünf Prozent. Dass sie nun doch an der Hürde scheitern könnte, könnte auch an den kurzentschlossenen Wählern liegen. Hier lag ihr Anteil nur bei drei Prozent.