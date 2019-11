Der illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clanchef Ibrahim Miri ist in sein Heimatland abgeschoben worden. Am Freitag hatte ein Gericht seinen Eilantrag gegen die Maßnahme abgewiesen.

Der libanesische Clanchef Ibrahim Miri ist erneut in den Libanon abgeschoben worden. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurde Miri gegen 10.00 Uhr deutscher Zeit von der Bundespolizei an die Behörden in Beirut übergeben. Innenminister Horst Seehofer erklärte, er danke allen Beteiligten, "dass die Abschiebung im Fall Miri so schnell möglich war".

Miri wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt - unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandels. Im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben.

Clanmitglied soll erneut abgeschoben werden

Illegal wieder eingereist

Ausreisepflichtig war er bereits seit vielen Jahren. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Miris Asylantrag wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. Wegen der Dringlichkeit war der Asylantrag nicht in Bremen, sondern in der BAMF-Zentrale in Nürnberg bearbeitet worden.

Asylantrag wurde zum Politikum

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte mit einem Erlass auf die Rückkehr Miris reagiert. Die Bundespolizei verstärkte die Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen. Menschen mit Einreisesperre für Deutschland würden "bei Aufgriff" an allen deutschen Binnengrenzen zurückgewiesen, teilte das Bundespolizeipräsidium mit. Dies gelte unabhängig davon, ob sie Asyl beantragen wollten. In drei Fällen habe es bereits eine Zurückweisung gegeben. Drei weitere Fälle seien in Bearbeitung, so Seehofer.

Zudem kündigte der Innenminister einen Gesetzgebungsvorschlag an. Personen mit Einreiseverbot sollten dadurch während ihres Verfahrens ohne weitere Voraussetzung in Haft genommen werden können, wenn sie nicht abgewiesen wurden.