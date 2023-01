Ein Thema in aller Tiefe tagesschau startet Podcast "11KM" Stand: 09.01.2023 06:00 Uhr

Exklusive Recherchen, packende Geschichten, Tag für Tag. Heute startet der tagesschau-Podcast "11KM". In jeder Folge taucht der Podcast in ein relevantes Thema ein - mit Journalistinnen und Journalisten aus der ARD.

"11KM" ist der neue Storytelling-Podcast der tagesschau, der in jeder Folge ein relevantes Thema in aller Tiefe erzählt. Der Name leitet sich von den rund elf Kilometern ab, die es hinabgeht, zum tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben, im westlichen Pazifischen Ozean. Das haben sich Journalistinnen und Journalisten von NDR und BR als Inspiration genommen und einen neuen tagesschau-Podcast entwickelt, der jeden Tag in die Tiefe gehen soll.

Täglich liefert der Podcast den Nutzerinnen und Nutzern der tagesschau eine aktuelle Recherche - erzählt von einer Host und Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD. Der Podcast soll als "Schaufenster der ARD" dienen und die Relevanz der tagesschau mit dem Tiefgang eines Storytelling-Formats verbinden. Die Folgen dauern jeweils 20 bis 30 Minuten.

"Mehr Tiefe, mehr Erklärung, mehr Hintergrundwissen"

"Wir versprechen uns natürlich von '11KM' mehr Tiefe, mehr Erklärung, mehr Hintergrundwissen für die Userinnen und User und das gesamte Publikum", sagt Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell. "Das ist mehr, als man in klassischen tagesschau-Nachrichten erfährt. Wir haben festgestellt, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer mehr Hintergrund und mehr Erklärung haben möchten und darum hoffen wir so sehr, dass wir mit 11KM auf dieses Bedürfnis eingehen."

Produziert wird der Podcast von BR24 und NDR Info. Die gemeinsame Redaktion von "11KM" sitzt an zwei Standorten und arbeitet zwischen München und Hamburg digital zusammen.

Das Team, das hinter dem neuen Podcast steckt. Bild: Christian Spielmann, NDR/BR

Victoria Michalczak ist Podcast-Host

Host des Podcasts ist die Journalistin Victoria Michalczak, geboren 1991. Zuletzt arbeitete sie als Podcast-Host und Autorin unter anderem für die "Süddeutsche Zeitung" und Spotify. Sie hat Germanistik und Journalismus in Düsseldorf, Aberystwyth (Wales) und an der Deutschen Journalistenschule in München studiert.

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Mit '11KM' wird die Marke tagesschau erweitert: jeden Tag mehr Hintergründe, mehr Tiefe und Infos zum Mitreden. Wir freuen uns, Teil dieser Kooperation zu sein. Damit wird die tagesschau noch digitaler und fokussiert sich noch stärker darauf, junge Zielgruppen anzusprechen."

Der tagesschau-Podcast "11KM" wird montags bis freitags um 6 Uhr in den ersten sechs Wochen exklusiv in der ARD Audiothek veröffentlicht. BR24 und NDR Info senden die Podcast-Folgen jeweils um 14:05 Uhr auch im Radio.