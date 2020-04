Trump zu Corona-Maßnahmen Sommer, Sonne - und Spritzen?

US-Präsident Trump spekuliert erneut über mögliche Maßnahmen gegen das Coronavirus und bringt dabei sogar das Spritzen von Desinfektionsmittel ins Spiel. Experten warnen: Das kann tödlich sein.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

Es waren erstaunliche Vorschläge, die US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in einer Pressekonferenz machte, die er zusammen mit einem Beamten des Heimatschutzministeriums, William Bryan gab:

Angenommen, wir setzten den Körper einem ultravioletten oder einfach sehr starken Licht aus - und ich glaubte, Sie sagten, dass das noch nicht probiert wurde, aber ich glaube, sie sagten, dass sie das testen werden. Und dann sagte ich: Angenommen, man bringt das Licht in den Körper, was man machen kann, entweder durch die Haut oder auf einem anderen Weg - und ich glaube, sie sagen dass sie das auch testen werden. Dann sehe ich noch die Desinfektionsmittel, die die das Virus in einer Minute ausknocken. Und es gibt einen Weg, mit den wir so etwas in der Art machen können - durch eine Injektion nach innen oder fast durch so etwas wie eine Säuberung. Es gelange so in die Lunge und zieht da eine enorme Nummer durch. Dafür braucht man Ärzte, aber es klingt interessant für mich.

US-Präsident Trump über Sonnenstrahlen und Desinfektionsmittel

24.04.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-692207~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Lichtdesinfektion prinzipiell möglich...

Prinzipiell hat Trump mit mehreren seiner Aussagen zumindest teilweise recht: Mit starken Lichtquellen können Oberflächen desinfiziert werden. Auch kann man beobachten, dass sich bestimmte Viren bei starker Sonneneinstrahlung und höherer Luftfeuchtigkeit weniger ausbreiten.

Beim Sars-CoV-2-Virus wurde dies bisher jedoch nicht bestätigt. Laut dem Heimatschutzbeamten Bryan gibt es lediglich "entstehende Ergebnisse" eines Forschungslabors in Maryland, laut denen Sonnenlicht das Virus auf Oberflächen und in der Luft abtöten könne.

... aber nicht ohne Risiko

Die äußere Desinfektion des Körpers durch starke künstliche Lichtquellen ist ebenfalls potenziell gefährlich: "Wir desinfizieren unseren Körper oberflächlich normalerweise mit hautverträglichen Produkten. Eine UV-Behandlung könnte zu Hautschäden und so zu einer Erhöhung des Hautkrebsrisikos führen - je nachdem, in welcher Intensität und Wellenlänge sie angewendet werden muss, um Corona zu zerstören", erklärt die Chemikerin und Virologin Helga Rübsamen-Schaeff gegenüber tagesschau.de. "In jedem Fall würde ich für die äußerliches Desinfektion die existierenden Desinfektionsmittel, die ja auch auf Verträglichkeit geprüft sind, vorziehen - und die ohnehin empfohlenen Hygienemaßnahmen wie das Händewaschen."

Augenärzte warnen zudem vor Schäden an Horn- und Bindehaut.

Licht von Innen? Unsinn!

Eine Lichtdesinfektion im Körperinneren hält Rübsamen-Schaeff für ebenso unmöglich wie sinnlos und gefährlich: "Selbst wenn man mit einer ganz dünnen UV-Lampe stellenweise in die Blutgefäße oder auch in die Atemwege gehen könnte was abenteuerlich genug wäre, würde man andere Stellen des Körpers nicht erreichen, und das UV-Licht würde vom Blut und dem umgebenden Gewebe schnell absorbiert", sagt die Professorin für Biochemie und Virologie.

"Das Virus sitzt in den Zellen und wird von dort freigesetzt", sagt Rübsamen-Schaeff weiter. "Selbst wenn man freies Virus durch direkte Bestrahlung zerstören könnte, kann ich mir nicht vorstellen, wie man das Virus in den Zellen durch eine Bestrahlung der Zellen von außen zerstören kann, ohne die Zelle auch zu zerstören, das heißt ohne massive toxische Effekte."

Hochgefährliche Injektionen

Entsetzen bei Experten löste Trumps Vorschlag aus, man solle ausprobieren, Menschen gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel zu injizieren. Diese Mittel sind explizit und ausschließlich für die äußere Anwendung vorgesehen, Dabei sind Sicherheitsvorschriften streng einzuhalten - aus guten Grund: Viele Präparate enthalten gesundheitsschädliche, ätzende, hochgiftige oder krebserregende Substanzen wie Chloramine, Formaldehyd oder Phenole.

"Klassische Desinfektionsmittel sind sehr aggressiv und schädigen die Körperzellen. Sie zum Beispiel zu trinken oder zu injizieren, ist absolut gefährlich", warnt Rübsamen-Schaeff.

Schon vorher gab es von anderer Seite die Empfehlung, das Bleichmittel Chlordioxid gegen das Coronavirus zu trinken. Auch hier warnen Experten vor gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Weiterer gefährliche Trump-Rat

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump in der Corona-Krise gefährliche Ratschläge gibt: So empfahl er in einem Tweet persönlich, Chloroquin und Azithromycin als Therapie gegen Covid-19 einzusetzen.

Chloroquin ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel mit starken Nebenwirkungen. Nach Trumps Vorschlag kam es zu mehreren Vergiftungen, weil Menschen den Wirkstoff des Präparats eigenmächtig einnahmen.