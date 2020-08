Bei Trump-Wahlveranstaltungen gehören sie zum harten Kern: Die Anhänger des Verschwörungsmythos QAnon. Ein paar Dutzend von ihnen kandidieren bei der Wahl im November für die Republikaner.

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Marjorie Taylor Greene lässt sich von ihren Anhängern feiern. Die Geschäftsfrau aus Georgia ist gerade als Kandidatin für den US-Kongress nominiert worden - mit sehr guten Aussichten: Ihr ländlicher Bezirk im Norden von Atlanta ist fest in republikanischer Hand.

QAnon-Anhängerin Marjorie Taylor Greene hat gute Chancen, es in in den US-Kongress zu schaffen.

Die Fake Media, der Sumpf in Washington D.C., das politische Establishment hätten versucht sie, zu verhindern, ruft die platinblonde Mittvierzigerin. "Aber wir sind mehr als die." Greene hat den Philanthropen George Soros als "Nazi" und die Top-Demokratin Nancy Pelosi als "Bitch", als Hure, verunglimpft. Sie behauptet, dass es eine islamische Invasion der US-Regierung gibt. Und: Greene ist Anhängerin der Verschwörungsbewegung QAnon.

QAnon entstand 2017 in einem anonymen Chatroom, erklärt Joe Uscinski im Skype-Interview. Der Professor von der Universität von Miami studiert seit zehn Jahren Verschwörungstheorien und politische Randgruppen. "Diese Person oder diese Personen haben behauptet, für Trump zu arbeiten. Der sei dabei, einen satanischen, Baby-fressenden Prostitutionsring zu bekämpfen, der Teil des Staats im Staate sei. Und dass er bald all die Mitglieder dieser Kabale festnehmen und nach Guantanamo bringen werde, um sie dort wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuhängen."

Der Gründer der Bewegung, der ominöse Q, sei ein Patriot, der mit ihnen voll auf Linie liege und auch pro Trump sei, so Greene in einem YouTube-Video von 2017, das sie inzwischen gelöscht hat. Greene ist eine von über 70 republikanischen Kandidaten, die QAnon mehr oder weniger offen und intensiv anhängen - und eine der knapp 20, die von den Wählern ihrer Partei bislang auch tatsächlich nominiert wurde.

Das FBI stufte die Bewegung im vergangenen Jahr als potenzielle inländische Terrororganisation ein. Einige Anhänger wurden wegen verschiedener Gewaltdelikte festgenommen. Einer steht in New York wegen Mord vor Gericht: Er hatte einen Mafia-Boss erschossen. Um Trump zu helfen - wie er angab.

Die QAnon-Bewegung gewinnt nicht nur bei den US-Republikanern an Einfluss.

Verschwörungsexperte Uscinski warnt davor, QAnon als ultra-rechts abzustempeln. Umfragen würden zeigen: Drei Viertel der Amerikaner hätten nie von davon gehört. Unter den vielen Verschwörungstheorien sei QAnon eine der unbeliebtesten - und von ihren relativ wenigen Anhängern würden sich genauso viele als Demokraten wie als Republikaner bezeichnen.

"Das einzige, was die Bewegung konservativ oder republikanisch macht, ist, dass Trump ihr Held ist", sagt Uscinski "Aber die Republikaner an sich lieben die QAnon-Leute nicht. Im Gegenteil: Einige von denen würden sie am lieben aufknüpfen."