faktenfinder-Podcast Behauptungen zum Klimawandel Manipulierte Karten und Wikinger-Wein?

Wikinger, die Wein angebaut haben sollen. Sonne, die für den Klimawandel verantwortlich sei. Schneefall, der beweise, dass es keine Erderwärmung gebe: Im faktenfinder-Podcast klären Fachleute über irreführende Behauptungen zum Klimawandel auf.

Die tagesschau soll eine Temperaturkarte manipuliert haben, um den Klimawandel dramatischer darzustellen. Schwankungen bei den Temperaturen habe es schon immer gegeben - so hätten Wikinger auf Grönland Wein angebaut. Und Kältewellen im Winter zeigten, dass es gar keinen Klimawandel gebe.

Solche irreführenden Behauptungen tauchen seit Jahren regelmäßig auf, sie sollen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Erderwärmung widerlegen. Silke Hansen, Leiterin des ARD-Wetterkompetenzzentrums, und Toralf Staud von dem Wissensportal "Klimafakten.de" kennen die Tricks, mit denen der Klimawandel geleugnet werden soll. Im faktenfinder-Podcast der tagesschau erklären sie im Gespräch mit Moderator Michail Paweletz, mit welchen Strategien "Klimaskeptiker" versuchen, ihre unwissenschaftlichen Thesen zu verbreiten.

Bild: Peter Treutel

Toralf Staud ist für das Wissensportal Klimafakten.de tätig. Bild: Detlef Eden

Dabei liegen in der Wissenschaft eindeutige Daten vor, die einen Klimawandel belegen. Um diese Erkenntnisse zu entkräften, werden die Forschenden gezielt diskreditiert - und beispielsweise als "Miet-Wissenschaftler" bezeichnet.

Toralf Staud erklärt dazu, der Begriff sei durchaus geschickt gewählt. Damit soll suggeriert werden, die Wissenschaft sei gekauft. "Das ist natürlich totaler Quatsch", betont Staud, denn Wissenschaft funktioniere nicht dadurch, dass Regierungen Ergebnisse beauftragen, sondern Wissenschaft überprüfe sich selbst: Aufsätze und Studien würden veröffentlicht und dann von Fachleuten diskutiert. Manipulationen fielen da schnell auf, erklärt Staud: "Die Selbstkontrolle in der Wissenschaft funktioniert."

Im Juni 2019 wurde der tagesschau vorgeworfen, sie wolle die Menschen mit eingefärbten Wetterkarten manipulieren. Allerdings hatte es überhaupt keine Manipulation gegeben, es wurden vielmehr unterschiedliche Karten miteinander verglichen. Silke Hansen zeigte sich erstaunt, wie viele Menschen dennoch dieser falschen Behauptung Glauben schenkten.

