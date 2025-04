faktenfinder Falscher Vorwurf der Islamisierung Warum Osterhasen zu Sitzhasen werden Stand: 07.04.2025 15:02 Uhr

Es hat fast schon Tradition: Kurz vor Ostern erregen sich im Netz die Gemüter, weil die Schokohasen in Supermärkten angeblich nicht mehr Osterhasen heißen. Doch die Behauptung ist irreführend.

"Die schleichende Islamisierung Deutschlands schreitet immer mehr voran, getrieben von den reichsten Familien Deutschlands wie Albrecht und Schwarz", schreibt der AfD-Bundestagsabgeordnete Johann Martel auf der Plattform X. Grund für seine Aufregung: Schokohasen im Sortiment der beiden Discounter Lidl und ALDI, die unter dem Namen Sitzhasen im Sortiment aufgeführt werden. "Der #Sitzhase verdrängt den Osterhasen", schreibt Martel. Doch diese Behauptung ist mindestens irreführend.

Nicht nur Martel beklagt den Namen Sitzhasen für die Osterhasen, viele weitere Nutzer im Netz sehen darin ein Zeichen einer vermeintlichen Islamisierung. Allerdings gibt der Fall dafür gar keinen Anlass.

Auch weiter Osterhasen im Sortiment

Wie Lidl bereits mitteilte, hat die Bezeichnung Sitzhase für den Schokohasen der Eigenmarke Favorina eine ganz einfache Erklärung: "Einige Schokoladenhasen bezeichnet Lidl in Deutschland als Sitzhasen, um eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Artikeln zu ermöglichen. Kunden finden im Sortiment auch Produkte, bei denen der Begriff Osterhase verwendet wird."

Wie eine Suche im Online-Sortiment von Lidl zeigt, gibt es alleine von der Marke Favorina mehrere Schokohasen. Um sie zu unterscheiden, haben sie verschiedene Namen. So gibt es einen "Sitzhasen mit Schleife", einen Schokohasen in einer Sitzposition, verfügbar in drei verschiedenen Farben.

Es gibt ebenfalls von der Marke Favorina einen "Schokohasen", bei dem der Kopf des Hasen zur Seite schaut und er keine Schleife um den Hals trägt. Zudem ist im Sortiment auch ein "XL Osterhase" zu finden, ebenfalls von der Lidl-Eigenmarke. Auch ein "Osternest", "Ostereier" und eine "Ostertasse" von Favorina gibt es. Dass das Wort Ostern quasi gestrichen worden ist, wie es im Netz suggeriert wird, ist somit falsch.

Zudem sind die "Sitzhasen" nicht die einzigen Schokohasen im Sortiment der Discounter, in denen das Wort Ostern nicht vorkommt. Bei ALDI gibt es unter anderem noch das Pendant namens "Stehhase", ein aufrecht stehender Schokohase. Der goldene Schokohase mit dem Glöckchen-Halsband der Marke Lindt wird unter dem Namen "Goldhase" angeboten, der Schokohase der Marke Milka als "Schmunzelhase".

Aufregung wegen vermeintlicher Islamisierung nicht neu

Es ist nicht das erste Mal, dass der Name für die Schokohasen für Aufregung in rechten Kreisen sorgt. So gab es in der Vergangenheit beispielsweise einen Shitstorm, weil auf einem Kassenbon der Name "Traditionshase" abgedruckt war. Auch hier wurde in den sozialen Netzwerken von einer vermeintlichen Islamisierung geschrieben, dabei wird der betreffende Schokohase bereits seit 1992 als "Traditionshase" auf dem Kassenbon bezeichnet, wie der REWE-Konzern selbst bekanntgab.

Ähnliche Aufregung gibt es regelmäßig auch zur Weihnachtszeit. So wurde zum Beispiel einmal behauptet, dass der Schokoladen-Weihnachtsmann beim Discounter Penny nicht mehr so heißen dürfe und stattdessen Zipfelmännchen genannt werde. Doch auch das wurde umgehend dementiert vom Unternehmen. Denn auch hier war das Zipfelmännchen nur einer von mehreren Schokoladen-Weihnachtsmännern im Sortiment, andere hatten weiterhin das Wort "Weihnachten" im Namen.

Waren müssen auseinander gehalten werden können

Den Grund für die verschiedenen Namen im Sortiment eines Supermarkts hat Correctiv bereits bei der Aufregung um die "Traditionshasen" aufgeschrieben. Demnach braucht jede Ware eine eindeutige Bezeichnung, damit neue Ware bestellt werden kann, wenn sie aus ist.

"Ob Ware aus ist, wird festgestellt, indem an der Kasse die Ware beim Verkauf eingebont wird. Jede verkaufte Ware wird nach Verkauf in der Lagerliste abgezogen. Wird ein bestimmter, vorher festgelegter Wert in der Lagerliste unterschritten, wird aus dem System heraus eine Nachbestellung der Ware ausgelöst", schreibt Correctiv. Da es eine Vielzahl an Schokohasen oder auch Schoko-Weihnachtsmännern im Sortiment der Supermarktketten gibt, brauchen alle einen individuellen Namen, damit die Waren auseinander gehalten werden können.