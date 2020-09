Merkel besucht Nawalny Hoch politisch, aber nicht geheim

Ein Besuch von Kanzlerin Merkel bei Kreml-Kritiker Nawalny hat für Spekulationen gesorgt. Sie war dort, bestätigte die Bundesregierung heute. Ein persönlicher Besuch, der doch hochpolitisch ist.

Von Kai Küstner, ARD-Hauptstadtstudio

Ein Geheimtreffen? Von wegen. Nur weil es sich beim Besuch der Kanzlerin am Krankenbett Alexej Nawalnys um einen nicht-öffentlichen Termin gehandelt habe, könne man noch lange nicht von einer geheimen Zusammenkunft sprechen. So jedenfalls drückt es Angela Merkels Chefsprecher Steffen Seibert aus:

"Es war eine persönliche Begegnung der Bundeskanzlerin mit Herrn Nawalny. Insofern ist daran nichts geheim, aber es ist eben auch nicht öffentlich. Nun ist es öffentlich. Auch gut."

Damit bestätigte Seibert das Treffen in der vergangenen Woche - genauso wie Nawalny selbst.

Starke symbolische Wirkung

Mit einem gelassenen "Auch gut" quittiert die Bundesregierung das Bekanntwerden des Krankenbesuchs, über den zuerst der "Spiegel" berichtet hatte, wohl schon deshalb, weil der eine starke symbolische Wirkung entfaltet: Es sendet erneut das Signal in Richtung Moskau, wie ernst die Bundesregierung den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker nimmt.

In Berlin bevorzugt man eine europäische Reaktion auf den Mordversuch an Nawalny. Nicht auszuschließen ist, dass das Thema Sanktionen am Rande des EU-Gipfels Ende dieser Woche bereits eine Rolle spielen könnte. Jedenfalls bestätigt die Bundesregierung, dass man mit den europäischen Partnern über eine angemessene Reaktion sprechen will. Regierungssprecher Seibert sagte dazu:

"Dabei werden wir die Erklärungen und Einlassungen einbeziehen, die die russische Regierung zu diesem bemerkenswerten und traurigen Fall abgibt."

Putins Unterstellung

Bislang allerdings kann von einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Russland bei der Untersuchung des Mordanschlags keine Rede sein: Moskau beschuldigt Berlin, die Aufklärung zu behindern und entwirft eigene Theorien über die Vergiftung Nawalnys.

Vergangene Woche äußerte Präsident Putin in einem Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Macron gar die Vermutung, der 44-Jährige könnte sich womöglich selbst vergiftet haben

Nachrichtendienste: Moskau billigte Anschlag

Für die Bundesregierung ist zweifelsfrei erwiesen, dass Nawalny in Russland mit dem einst in der Sowjetunion entwickelten Nervenkampfstoff Nowitschok angegriffen wurde. Auch Speziallabore in Frankreich und Schweden hatten diesen Befund untermauert.

Nach Einschätzung der deutschen Nachrichtendienste besteht - wie das ARD-Hauptstadtstudio berichtete - kein Zweifel daran, dass die Vergiftung Nawalnys durch staatliche russische Stellen und mit Billigung der russischen Führung erfolgt ist.

Nach Vergiftung: Nawalny aus Krankenhaus entlassen

23.09.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-760893~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Schutz für Nawalny rund um die Uhr

Nawalny selbst hatte die Berliner Charité vergangene Woche verlassen können, hält sich aber zur weiteren Behandlung nach wie vor in Deutschland auf. Er wird weiter von der Polizei rund um die Uhr geschützt.

Der hartnäckigste Kritiker von Russlands Präsident Putin schrieb auf Twitter, er sei Merkel sehr dankbar für den Besuch. Es habe sich um ein "privates Treffen und ein Gespräch mit der Familie" gehandelt.

Da Nawalny nach Angaben seines Teams vor der geplanten Rückkehr nach Russland noch eine Weile in der Hauptstadt bleiben wird, hätte die Kanzlerin, theoretisch jedenfalls, die Chance, ihn erneut zu treffen - öffentlich oder nicht.