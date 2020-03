Kandidat für CDU-Vorsitz Falsches von und über Merz

Der CDU-Politiker Merz ist mit mehreren Geschichten konfrontiert, die seine angebliche Arroganz beweisen sollen. Doch der Kandidat für den Parteivorsitz kann ebenfalls austeilen - und lag dabei auch schon daneben.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Ob Thesen einer deutschen Leitkultur, der Rente mit 70 oder einer Senkung der Einkommenssteuer: Friedrich Merz polarisiert immer wieder mit seinen Äußerungen. So auch am Wochenende: Zum Weltfrauentag sprach sich der CDU-Politiker indirekt gegen eine Quote in der Arbeitswelt aus. "Wir haben in Deutschland bei der Gleichberechtigung schon viel erreicht", twitterte er, "aber es bleibt noch genug zu tun".

Seine berufliche Erfahrung zeige ihm: "Teams, die mit Frauen und Männern besetzt sind, arbeiten eindeutig besser und erfolgreicher." In einem weiteren Tweet fügte er hinzu: "Die CDU war übrigens die erste Partei, in der es Frauen bis an die Spitze geschafft haben - ganz ohne Quote."

"Misogyner Knirps"

Dem widersprach unter anderem die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Dittfurth, die Merz auf Twitter als "misogynen Knirps" hart attackierte. Sie verwies dabei auf ihre eigene Person sowie auf Petra Kelly, die Vorsitzende der Grünen waren. Tatsächlich hat es bei den Grünen und Bündnis 90 sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR diverse weibliche Vorsitzende gegeben.

Der Tweet von Merz lässt sich möglicherweise auch so interpretieren, dass die CDU die erste Partei "ganz ohne Quote" oder Frauenstatut wie bei den Grünen sei, in der es Frauen an die Spitze geschafft hätten. Dittfurth erinnert allerdings in diesem Kontext an Rosa Luxemburg, die an der Gründung der KPD beteiligt war, der Partei ein Programm gab und bis zu ihrer Ermordung durch Rechtsextremisten im Vorstand neben Karl Liebknecht das bekannteste Gesicht war. Der Tweet von Merz ist somit zumindest missverständlich und viele Nutzerinnen und Nutzer meinen, die Aussage sei schlicht falsch.

Streit um Vergewaltigung in der Ehe

In Kommentaren zu dem Tweet wird Merz zudem vorgeworfen, er solle am Weltfrauentag besser schweigen, da er im Bundestag gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt habe. Mit diesem Vorwurf ist der CDU-Politiker immer wieder konfrontiert. So hatte 1997 eine Mehrheit aus SPD, Grünen, Linkspartei und zahlreichen Abgeordneten von Union sowie FDP einen fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf beschlossen, der Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat erklärte. Dagegen stimmten 138 Bundestagsabgeordnete aus CDU, CSU und FDP - darunter Merz.

Erst 1997 wird Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat

Merz erklärte dazu im "Focus", er habe "nie gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigungen in der Ehe gestimmt, wie immer wieder gezielt und bösartig behauptet wird". Vergewaltigungen in der Ehe seien "schon lange vor 1997 als Nötigung und Körperverletzung strafbar" gewesen. Bei der Abstimmung 1997 sei es um die Frage gegangen, "ob bei der Einbeziehung des erzwungenen ehelichen Beischlafs in den Vergewaltigungsparagrafen des Strafgesetzbuches eine Widerspruchsklausel (CDU/CSU) oder eine Versöhnungsklausel (SPD) aufgenommen wird, mit der das Opfer eine Strafverfolgung hätte abwenden können".

Falschbehauptungen von Frauen?

Weiter sagte Merz, er habe damals aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen die Befürchtung gehabt, "dass Strafverfahren durch Falschbehauptungen zerstrittener Ehepartner dem berechtigten Schutzinteresse betroffener Frauen eher schaden als nützen würden. Deshalb haben wir damals für eine Regelung mit Widerspruchsklausel gestimmt."

Mittlerweile habe sich aber gezeigt, "dass unsere damaligen Befürchtungen unbegründet waren. Ich stehe zu meinem Abstimmungsverhalten", sagte Merz - auch wenn er heute anders entscheiden würde.

Ein Buch als Finderlohn für Obdachlosen

Eine weitere Geschichte aus der Vergangenheit holt Merz ebenfalls immer wieder ein: Es geht dabei um einen obdachlosen Mann, dem Merz im Jahr 2004 als Finderlohn für ein verlorenes Notebook lediglich ein Exemplar seines Buches habe zukommen lassen - mit dem Titel: "Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion - Kursbestimmung für unsere Zukunft."

Der Finder bezeichnete dies 2018 in der "tageszeitung" als "total unverschämt", er habe das Buch sofort in die Spree geschmissen. Merz hätte gewusst, dass er obdachlos gewesen sei. 2018 habe sich der CDU-Politiker nicht dazu äußern wollen, betont der Autor des taz-Beitrags. Doch mittlerweile wies Merz die Anschuldigung zurück: Die Polizeibeamten hätten ihm damals den Namen des Finders nicht nennen wollen, ihm aber ausrichten lassen, er solle dem Finder kein Geld geben, sondern ihm ein paar freundliche Zeilen schreiben und vielleicht noch ein kleines Präsent dazulegen, berichtete der "Spiegel". Er habe nicht gewusst, dass der Finder ein Obdachloser sei, sonst hätte er ihm das Buch nicht geschenkt.

Einstweilige Verfügung

Rechtlich geht Merz derzeit gegen den "Stern" vor. In dem Magazin wurde behauptet, Merz habe kürzlich vor einem TV-Interview einer Maskenbildnerin nicht die Hand gegeben und ihr stattdessen seinen Mantel über ihren ausgestreckten Arm geworfen. Diese Szene sei frei erfunden, teilte Merz' Sprecher dazu mit. Mittlerweile erwirkte Merz in dieser Sache beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung gegen das Magazin.

Merz muss aber nicht nur einstecken, sondern teilt auch aus. Den Grünen unterstellte er indirekt auf Twitter, sie wollten zurück in "vorindustrielle Strukturen". Über "Fridays for Future" twitterte der CDU-Politiker, die Bewegung wolle "alles" abschalten und individuelle Mobilität verbieten. Beides ist falsch wie auch die Behauptung von Merz, nur in Deutschland gebe es ein individuelles Grundrecht auf Asyl.

Wirbel um "Prosecco-Interview"

Am Montagmorgen sorgte dann noch ein ZDF-Interview mit Merz für Aufsehen. Grund waren aber keine Aussagen des Politikers, sondern mehrere Prosecco-Flaschen im Hintergrund. In sozialen Medien kritisierten Nutzer, Merz lehne Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland ab, während er vor Champagner-Flaschen im Wert von mehreren Hundert Euro zu sehen sei. Dies zeige seine Arroganz und Abgehobenheit.

Der Sprecher von Merz stellte dazu fest, dass das Interview im Kaminzimmer eines Berliner Vereinsheims am Rande einer Benefizveranstaltung für ein Kinderhilfswerk aufgezeichnet worden sei. "Die leeren Prosecco-Flaschen und Holzkisten im Hintergrund waren Teil der Dekoration des Kaminzimmers." Eine kleine Anekdote, die viel über die große Bedeutung von Bildern und Image verrät.

Über dieses Thema berichtete MDR aktuell am 02. März 2020 um 20:39 Uhr.