faktenfinder Krieg in Nahost KI-generierte Fakes und alte Videos im Umlauf Stand: 16.06.2025 17:52 Uhr

Die Eskalation zwischen Israel und dem Iran wird von vielen Falschbehauptungen im Netz begleitet. Vor allem KI-generierte Bilder und Videos befinden sich darunter, aber auch Material, das in anderem Zusammenhang entstanden ist.

Ein Video in den sozialen Netzwerken soll die vermeintlichen Folgen eines iranischen Luftangriffs auf Israel zeigen: Zu sehen ist ein israelischer Luftwaffenstützpunkt, der starke Anzeichen von Zerstörung zeigt. Mehrere Kampfflugzeuge sind offenbar getroffen worden, ein Hangar hat ebenfalls deutlich was abbekommen. Am Boden liegen zahllose Trümmerteile. Auf den Flugzeugen und den Gebäuden sind israelische Flaggen zu erkennen, was den Eindruck verstärkt, dass es sich hierbei um einen israelischen Luftwaffenstützpunkt handelt. Doch dieser Eindruck täuscht.

Denn das Video wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Wie eine Bilderrückwärtssuche anhand eines Screenshots von dem Video zeigt, wurde das Originalvideo bereits am 22. Mai auf Instagram hochgeladen - und damit vor der derzeitigen Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Der Account, der es dort verbreitete hat, hat mehrere KI-generierte Videos hochgeladen, auch in seinem Profil gibt es einen Hinweis darauf, dass es sich dabei um KI-generierte Inhalte handelt.

Auch im Video selbst sind mehrere Merkmale zu erkennen, dass es sich nicht um ein echtes handeln kann. So sind zum Teil vermeintliche Flugzeuge der israelischen Luftwaffe zu sehen, die es in der Form gar nicht gibt. Auch dass gar keine Menschen auf der Militärbasis zu sehen sind, ist zumindest ungewöhnlich. Zudem gibt es keine Berichte oder Bilder darüber, dass ein israelischer Luftwaffenstützpunkt derart stark getroffen worden ist. Es ist nicht der einzige Fake nach der jüngsten Eskalation zwischen Israel und dem Iran.

KI-generiertes Video von Raketenangriff

Ein weiteres Video soll angeblich zeigen, wie eine iranische Rakete in ein Gebäude in der Stadt Bat Yam südlich von Tel Aviv einschlägt. Zu sehen ist eine Skyline mit mehreren Hochhäusern in der Nacht. Dann folgt ein heller Strahl in Richtung eines der Gebäude. Es folgt ein lauter Knall und eine Explosion im oberen Bereich des Hochhauses. Ein Teil der Fassade stürzt ein. Am Nachthimmel sind zudem viele weitere Leuchtspuren von Raketen zu erkennen. Doch auch dieses Video ist nicht echt.

Mit einer Bilderrückwärtssuche lassen sich mehrere Varianten des Videos finden. Einige Videos haben einen verkleinerten Bildausschnitt, andere jedoch nicht. Bei den Videos, die den ganzen Bildausschnitt zeigen, lässt sich am unteren Bildrand ein Wasserzeichen mit den Buchstaben VEO erkennen. Dieses Wasserzeichen ist bei Videos zu sehen, die von dem KI-Videogenerator von Google Gemini erstellt wurden. Dennoch wurde es unter anderem von der iranischen Nachrichtenseite Tehran Times auf der Plattform X verbreitet.

Die Stadt Ba Yam wurde jedoch wirklich von iranischen Raketen angegriffen, wobei ein mehrstöckiges Gebäude schwer getroffen wurde. Mehrere Menschen wurden dabei getötet.

Manipuliertes Bild wird zum Meme

Ein in den sozialen Netzwerken verbreitetes Bild von einem angeblich abgeschossenen israelischen F-35 Kampfjet ist ebenfalls weit verbreitet. Zu sehen ist der vermeintlich abgeschossene Kampfjet auf Sandboden in der Nähe einer Stadt. Sehr viele Menschen stehen um den Kampfjet herum und schauen ihn sich an. Auch hierbei handelt es sich in Wahrheit jedoch um ein relativ plumpes KI-Bild.

Denn die Größenverhältnisse auf dem Bild stimmen nicht mit den realen Maßstäben eines F-35 Kampfjets überein. Denn der Kampfjet hat eine Länge von 15,70 Metern und eine Flügelspanne von 10,70 Metern. Auf dem KI-generierten Bild ist der Kampfjet jedoch um ein vielfaches größer, wie der Vergleich mit den Menschen zeigt, die um den Kampfjet herumstehen. Auch die Gebäude, die im Anschnitt zu erkennen sind, wirken im Vergleich zu dem Kampfjet winzig.

Das Bild hat sich aufgrund der plumpen Fälschung inzwischen zu einem Meme entwickelt. Viele User teilen weitere offensichtliche Fälschungen von vermeintlich abgeschossenen israelischen Militärgeräten.

Video zeigt Explosion der SpaceX Starship 7 Rakete

Jackson Hinkle, US-amerikanischer Influencer, der durch prorussische und antiisraelische Positionen aufgefallen ist, hat ein Video geteilt, welches iranische Raketen über Israel zeigen soll.

In Wahrheit aber zeigt es die Explosion der SpaceX Starship 7 Rakete im Januar 2025, wie BBC-Journalist und Faktenchecker Shayan Sardarizadeh auf X zeigt.

Alte Proteste gegen das iranische Regime verwendet

Ein millionenfach angesehenes Video soll angeblich den Beginn regierungskritischer Proteste im Iran zeigen. Es wird verbreitet mit dem Text: "BREAKING: Im Iran haben Proteste gegen das Regime begonnen". Doch eine Bilderrückwärtssuche belegt: Dieses Video zeigt keine aktuellen Geschehnisse.

Diese Aufnahmen zeigen Proteste gegen das iranische Regime von Dezember 2017, keine aktuellen.

Das Video wird bereits seit Ende Dezember 2017 in den sozialen Netzwerken geteilt - in einem Post beispielsweise mit den Worten: "Repressiver Angriff iranischer Sicherheitskräfte auf Demonstranten im kurdischen Kermanschah. Es gibt Berichte über Verletzungen und einen kritischen Zustand der Demonstranten."

Tatsächlich finden sich Medienberichte über Festnahmen von Protestierenden und Angriffe der iranischen Sicherheitskräfte auf Demonstranten vom 29. Dezember 2017 - auch in der iranischen Provinz Kermanschah.

Falsches Video sollen feiernde Iraner zeigen

In einem Posting mit Video wird fälschlicherweise behauptet, dass eine große Gruppe von Iranern die israelischen Angriffe feiert. Das Video zeigt tanzende und feiernde Menschen auf der Straße. Im Hintergrund ist Musik zu hören ebenso wie Knallgeräusche.

Doch sind die Aufnahmen nicht aktuell, wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt. Sie stammen aus dem März und zeigen Iraner im Westen Teherans, die Nowruz, das persische Neujahrsfest, feiern.

Dieses Video zeigt Iraner, die im März das Neujahrsfest Nowruz feiern und nicht die israelischen Angriffe.

Es gibt allerdings durchaus Berichte darüber, dass die israelischen Angriffe auf den iranischen Militär- und Machtapparat in Teilen der iranischen Bevölkerung Grund zur Freude auslösen. Die WDR-Journalistin Isabel Shayani berichtet etwa am 13. Juni auf X, dass in Isfahan Menschen Feuerwerke anzünden. "Aus Freude. Die Hoffnung, dieses Regime loszuwerden ist bei einem großen Teil der Bevölkerung sehr groß", schreibt Shayani.

Gleichzeitig ist auch die Sorge der Bevölkerung groß, denn vermehrt geraten offenbar zivile Gebäude unter Beschuss. Im iranischen Staatsfernsehen sind vor allem Menschen zu sehen, die die Angriffe auf Israel befürworten und auf der Straße "Tod Israel" skandieren.