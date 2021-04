faktenfinder Fragwürdige Aussagen Zahlen-Kosmetik in der Impfkampagne

Bis zu zehn Millionen Dosen pro Woche; ein exponentielles Impf-Wachstum und vereinbarte Termine als Erfolgsmeldung: Die Bilanz der Impfkampagne wird immer wieder mit fragwürdigen Angaben geschönt.

Von Patrick Gensing und Andrej Reisin, Redaktion ARD-faktenfinder

Die Impfungen gegen Covid-19 gelten als Schlüssel, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Einschränkungen in Deutschland wieder aufheben zu können. Doch dabei werden offenkundig immer wieder übertriebene Erwartungen und Hoffnungen geweckt. So sagte Vize-Kanzler Olaf Scholz Anfang März im ZDF: "Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im März schon am Ende des Monats, im April, im Mai, im Juni." Es werde "bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben", so Scholz: "Und das das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt."

Ende Februar hatte Kanzlerin Angela Merkel in der "FAZ" gesagt: "Die Impfkampagne wird sich jetzt immer weiter beschleunigen." Und weiter: "Wir sprechen im Augenblick darüber, wie es logistisch gelingt, in einer Woche 7,5 bis 9,5 Millionen Dosen zu verimpfen."

CDU-Chef Armin Laschet behauptete am 20. April in der ARD sogar, es gebe in Deutschland mittlerweile ein "exponentielles Impf-Wachstum". Innerhalb weniger Tage würden Millionen Impfungen durchgeführt.

Noch weit entfernt von der Zielmarke

Das Bundesfinanzministerium verwies auf Anfrage des ARD-faktenfinders auf ein Interview, das Scholz Anfang April der Zeitung "Die Welt" gegeben hatte. Dort sagte er:

Wenn Sie das Zitat richtig lesen, merken Sie selbst, auf welche Zeit sich die zehn Millionen Impfungen bezogen haben: Ende Juni. Die aktuellen Planungen sehen vor, dass wir Ende April vier bis fünf Millionen Bürgerinnen und Bürger pro Woche impfen werden. Das steigt dann kontinuierlich an, bald werden wir auch die Betriebsärzte in die Kampagne einbeziehen können; Ende Juni können wir die Zehn-Millionen-Marke erreichen.

Tatsächlich ist die Zahl der täglich verimpften Dosen in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen - auf bis zu 770.000 am 14. April. Der Wert variiert aber sehr stark, am vergangenen Sonntag lag die Zahl bei nur 260.000 Dosen. insgesamt wurden in der Woche vom 11. bis 18. April etwa 3,6 Millionen Impfungen verabreicht, ob es in der laufenden und kommenden wirklich "vier bis fünf Millionen" werden, erscheint zumindest zweifelhaft.

Auch wenn es nach einem schleppenden Start der Kampagne deutliche Fortschritte gibt, sind Zielmarken von bis zu zehn Millionen Dosen pro Woche nicht in Sicht. Auch die Aussage, innerhalb weniger Tage würden Millionen Dosen verimpft, ist zumindest ungenau. In der vergangenen Woche wurden beispielsweise von Montag bis Mittwoch rund 1,6 Millionen Dosen verimpft, inklusive dem Donnerstag gut 2,1 Millionen.

Prognose: Maximal 30 Millionen Dosen

Der von Laschet benutzte Begriff des exponentiellen Wachstum steht für ein mathematisches Modell, das im Kontext der Infektionszahlen viel diskutiert wird. Bei diesem Wachstumsprozess vervielfacht sich eine Bestandsgröße in jeweils gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor.

Ein solches Wachstum ist bei den Impfungen bislang weder zu beobachten gewesen, noch zu erwarten, dafür reichen die zugesagten Impfdosen gar nicht aus, wie Prognosen des Bundesgesundheitsministeriums zeigen. Demnach werden im Mai insgesamt gut sechs Millionen Impfdosen an Haus- und Betriebsärzte sowie knapp zehn Millionen Dosen an Impfzentren geliefert.

Im Juni sollen die Lieferungen an Arztpraxen und Betriebsärzte auf rund 3,5 Millionen Dosen wöchentlich steigen, die Impfzentren sollen gut zwölf Millionen erhalten. Dieser Prognose zufolge sind im Juni also bis zu 30 Millionen Impfdosen verfügbar. Allerdings stehen die Zahlen unter Vorbehalt und sind abhängig von den tatsächlich gelieferten Mengen. Doch selbst wenn diese eintreffen sollten, wären zehn Millionen Impfungen pro Woche logistisch kaum zu stemmen.

Berlin bei Impfungen nicht in der Spitzengruppe

Doch auch der bislang vorhandene Impfstoff muss erstmal verimpft werden. Mehrere Bundesländer hoben zuletzt die Priorisierung für AstraZeneca auf, zudem wehren sie sich gegen Vorwürfe, die gelieferten Dosen nicht schnell genug zu verimpfen.

Die SPD-Spitzenkandidatin zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin, Franziska Giffey, vermeldete auf Twitter nun Zahlen, die auf den ersten Blick beeindruckend wirken: Berlin sei "Vorreiter beim Impfen", so Giffey: Bereits 1,1 Millionen Menschen in Berlin hätten ein Impfangebot angenommen.

"Buchungen bis in den August"

Wann diese Impfungen stattfinden sollen, wird aus Giffeys Tweet und einer entsprechenden Mitteilung der Senatsverwaltung für Gesundheit allerdings nicht klar. Auf Nachfrage des ARD-faktenfinder erklärte die Senatsverwaltung: "Terminbuchungen gehen bis in den August hinein". Das heißt: Die Zahl von 1,1 Millionen bezieht sich auf einen Zeitraum, der sich über Monate bis weit in den Sommer erstreckt. Zu diesem Zeitpunkt sollen laut den Regierungsplänen ohnehin schon alle Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot bekommen haben.

Bei der Zahl der geimpften Personen liegt Berlin hingegen keineswegs in der Spitzengruppe. Bis zum 21. April lag die Quote der Erstimpfungen in der Hauptstadt unter dem Bundesdurchschnitt.