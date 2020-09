Corona-Auflagen Was Sie über Schutzmasken wissen müssen

Bundesweit müssen in Bereichen des öffentlichen Lebens wie Handel und Verkehr "Alltagsmasken" getragen werden. Welcher Schutz ist ausreichend, wie lange kann er getragen werden? Ein Überblick.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, gilt in allen Bundesländern eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch gibt es Bestimmungen für öffentliche Einrichtungen, die die Bundesländer jeweils einzeln festlegen. Bei Schulen zum Beispiel werden die Regeln auch immer wieder neu angepasst.

Mund-Nasen-Schutzmasken sind inzwischen vielerorts zu bekommen, zum Beispiel auch in Supermärkten und in auch in Kiosken. Boten anfangs Schneidereien selbst genähte Masken an, stiegen schnell auch Textil- und andere Firmen wie Autobauer in die Produktion ein. Einige Hersteller bieten Masken in verschiedenen Größen für Kinder, Frauen und Männer an und verwenden weiches Stretchmaterial, durch dass es sich gut atmen lässt.

Einfache OP-Masken sind in Apotheken und im Sanitätshandel erhältlich, ebenso FFP-Masken, die allerdings häufig noch teuer verkauft werden. Bei diesen muss zudem genau darauf geachtet werden, ob sie von der EU zertifiziert sind und damit den Schutzansprüchen genügen.