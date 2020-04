Corona-Auflagen Was Sie über Schutzmasken wissen müssen

Es gibt noch keine Maskenpflicht, aber die "dringende Empfehlung", in bestimmten Bereichen "Alltagsmasken" zu tragen. Was bedeutet das? Wo sollen sie getragen werden? Wo bekommt man sie? Ein Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Es wird empfohlen, im öffentlichen Leben Alltagsmasken zu tragen - vor allem beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn. Wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden kann oder wenn es, etwa an der Supermarktkasse, alternativen Schutz gibt - beispielsweise durch Trennwände -, dann ist es nicht nötig, Masken zu tragen.

Eine bundesweit einheitliche Empfehlung gibt es nicht. "Es liegt jetzt an den Bundesländern, Verordnungen zu erlassen", erklärt Susanne Wackers, Referentin im Bundesgesundheitsministerium, gegenüber tagesschau.de. Es ist möglich, dass es je nach Bundesland unterschiedlich strenge Auflagen geben wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte bereits an, dass es zu Verschärfungen kommen kann, falls die "dringende Empfehlung" von der Bevölkerung nicht umgesetzt werde. Dann erwäge die Staatsregierung auch eine Maskenpflicht, sagte Söder.

Bislang haben nur sehr wenige Kommunen eine Maskenpflicht erlassen. Bundesweiter Vorreiter war die thüringische Stadt Jena . Dort muss mittlerweile auch am Arbeitsplatz und in öffentlichen Räumen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Zuvor galt die Pflicht bereits in Arztpraxen, öffentlichen Gebäuden und in Bussen, Straßenbahnen und Taxis. Seit Dienstag gilt auch im thüringischen Kreis Nordhausen eine Maskenpflicht. Die hessische Stadt Hanau hat für kommende Woche eine Maskenpflicht angeordnet.

Mund-Nasen-Schutzmasken sind etwa in Apotheken oder im Sanitärhandel erhältlich, allerdings wegen der hohen Nachfrage aktuell häufig ausverkauft. Etliche Schneidereien bieten selbstgenähte Masken an. Online werden inzwischen auch wiederverwendbare "Nase-Mund-Masken" aus Plastik verkauft, bei denen auch handelsübliches Papiertaschentücher als Filter eingelegt werden können.

Etliche Firmen haben in der Corona-Krise umgestellt. Der Autobauer BMW hat drei Maschinen gekauft und produziert aktuell täglich 300.000 Masken. "Die sind zunächst für unseren eigenen Bedarf", sagte ein Sprecherin gegenüber tagesschau.de. Sobald der gedeckt sei, wolle man auch für Institutionen der öffentlichen Hand Masken herstellen. In den vergangenen Wochen spendete das Unternehmen der bayerischen Landesregierung und dem THW bereits 150.000 Masken.

Wichtig ist, wie die Maske getragen wird. Der Stoff muss Mund und Nase bedecken. Beim An- und Ausziehen sollte darauf geachtet werden, dass das Sekret - also die aufgefangenen Tröpfchen - nicht über die Hände verteilt wird.

Verschiedene Anleitungen zur Herstellung eines Mund-Nasen-Schutzes aus Stoff gibt es beispielsweise auf " maskmaker.de " - ein Projekt, das kürzlich im Rahmen eines so genannten Hackathons entstanden ist. Bei der von der Bundesregierung mitinitiierten Aktion hatten Freiwillige 48 Stunden lang Zeit, Lösungsansätze zur Bewältigung der Corona-Krise zu entwickeln. Über die Homepage können selbst genähte Masken auch an Pflegeeinrichtungen gespendet werden. Für Hobby-Näher gibt es außerdem auf YouTube zahlreiche Tutorials.

Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich. Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:

Das Bundesgesundheitsministerium ist mit verschiedenen deutschen Unternehmen wie Trigema und Eterna in Gesprächen, um Anreize zu schaffen, die nationale Produktion von Schutzausrüstung zu steigern. Zudem nutzt die Regierung die Einkaufs- und Lieferketten von Unternehmen wie Lufthansa, VW, Daimler, BASF und Otto, um auf dem internationalen Markt Masken zu kaufen. "Die Unternehmen kaufen in Abstimmung und in unserem Auftrag, das Ministerium gibt die Käufe frei", erklärte das Gesundheitsministerium gegenüber tagesschau.de.

In den vergangenen zweieinhalb Wochen habe man so rund 80 Millionen Schutzmasken kaufen können. Kritiker bemängeln, die Regierung habe diesen Schritt zu spät gemacht und so wertvolle Zeit verloren. Stattdessen habe man den Maskenkauf zu lange in die Hände des Beschaffungsamts vom Bundesverteidigungsministerium gelegt.