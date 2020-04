Coronavirus Was wir wissen - und was nicht

Das neuartige Coronavirus bestimmt unser Leben und sorgt für viele Fragen. Wie wird das Virus übertragen? Was sind die Folgen? Wie kann man sich schützen? Welche Tests gibt es? Ein Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Wie wird das Coronavirus übertragen?

Kann man sich über Lebensmittel oder Oberflächen anstecken?

Wie kann man sich vor einer Infektion schützen?

Zum Schutz empfehlen Experten gewöhnliche Hygienemaßnahmen: regelmäßiges Händewaschen, Desinfektionsmittel und mindestens 1,5 Meter Abstand halten. Es hilft, von vielen Menschen berührte Oberflächen wie Türklinken, Haltegriffe und Aufzugknöpfe nicht anzufassen. Beim Aufenthalt in öffentlichen Räumen sollte man das Berühren der Nasenschleimhäute und das Reiben der Augen vermeiden. Zu Hause angekommen sollte man als erstes unbedingt die Hände gründlich waschen. Beim Husten oder Niesen sollte man folgende Regeln beachten: sich von anderen Personen wegdrehen, am besten in ein Einwegtaschentuch niesen oder die Armbeuge vor Mund und Nase halten.

Ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll?

Was bedeuten Sars-CoV-2 und Covid-19?

Seit dem 11. Februar trägt das neuartige Coronavirus den Namen Sars-CoV-2. Die Abkürzung Sars steht für "Schweres Akutes Atemwegssyndrom". Die Erkrankung, welche durch Sars-CoV-2 ausgelöst wird, wird mit Covid-19 bezeichnet - eine Abkürzung für "Corona Virus Disease 2019".

Was sind die Krankheitsanzeichen?

Kann man für andere ansteckend sein, ohne selbst krank zu werden?

Es ist möglich, dass man sich angesteckt hat, dies aber nicht bemerkt, weil die Krankheitsanzeichen sehr schwach sind oder fehlen. Es sind Fälle bekannt, in denen sich Personen möglicherweise bei Menschen angesteckt haben, die nur leichte oder keine Symptome gezeigt haben. Es gibt bisher jedoch nur wenige wissenschaftliche Daten dazu. Untersuchungen zeigen, dass infizierte Menschen andere bereits ein bis zweieinhalb Tage, bevor sie selbst Symptome entwickeln, anstecken können.

Wie lange beträgt die Inkubationszeit?

Ist ein Test ohne oder nur mit leichten Krankheitssymptome sinnvoll?

Nein, eine Laboruntersuchung sollte nur durchgeführt werden, wenn Krankheitszeichen vorliegen, um deren Ursache abzuklären. Bei einer gesunden Person sagt ein negatives Testergebnis nichts darüber aus, ob man doch noch krank werden kann. Zudem werden damit die Laborkapazitäten unnötig belastet.

Was soll man machen, wenn man Anzeichen hat?

Wo kann man sich testen lassen?

Ärzte und Kliniken entscheiden nach medizinischer Notwendigkeit, wer getestet wird. Das RKI hat dafür eine Orientierungshilfe für Ärzte erstellt. Tests werden in der Regel nur veranlasst, wenn ein Verdacht auf eine Infektion besteht.

Welche Tests gibt es?

Standard ist der sogenannte PCR-Test. Dabei werden mit einem Stäbchen Abstriche aus Nase oder Rachen genommen, die man im Labor mit Hilfe spezieller Geräte auf Viren-Erbgut untersucht. Ein Nachweis von nicht mehr infektiösen neuartigen Coronaviren wäre nach Angaben des Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité auch über einen Stuhltest möglich. Das sei aber noch nicht so etabliert, sagte er im NDR-Podcast. Für einen PCR-Test zahlen die gesetzlichen Krankenkassen 59 Euro, teilte ein Sprecher des Spitzenverbands der Krankenkassen mit. Einen zugelassenen Antikörpertest gebe es derzeit noch nicht. So sieht der PCR-Test aus. Dabei werden mit einem Stäbchen Abstriche aus Nase oder Rachen entnommen. Vielen Stellen bieten Antikörper-Schnelltests aus einem Bluttropfen an. Im Gegensatz zu den PCR-Tests, die eine Infektion nachweisen, wird das Blut bei diesen Tests auf Antikörper untersucht. Das Problem dabei ist nach Angaben von Matthias Orth, Vorstandsmitglied des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, dass es eine sogenannte Kreuzreaktion geben kann. Denn es gibt nicht nur ein Coronavirus, sondern viele. Es werden zwar Antikörper gegen Coronaviren festgestellt, aber es bleibt unklar, gegen welches Virus genau. Noch unbekannt sei momentan auch, wie lange Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut nachweisbar seien und wie lange sie vor einer Neuerkrankung schützten. Bosch hat einen Schnelltest entwickelt, der eine "Genauigkeit von über 95 Prozent" haben soll. Es gibt eine Reihe von Stimmen, die das Verfahren als sehr material- und kostenaufwendig kritisieren. Ein Gerät könne zudem selbst im 24-Stunden-Betrieb nur zehn Proben am Tag auswerten, sagte etwa Matthias Orth, Chefarzt am Institut für Labormedizin am Marienkrankenhaus in Stuttgart. Für Krankenhäuser und Arztpraxen sei ein solches Gerät darum nicht geeignet. Podcast Coronavirus-Update Der Virologe Christian Drosten informiert in einem Podcast über die aktuelle Lage und beantwortet Fragen. | ndr

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine spezifische, also gegen das neuartige Coronavirus selbst gerichtete Therapie gibt es noch nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung. In Einzelfällen werden auch antivirale Medikamente getestet.

Wann muss man in behördlich angeordnete Quarantäne?

Ist man nach durchgemachter Krankheit immun dagegen?

Davon gehen Experten aus. Sie wissen jedoch nicht, wie lange die Immunität hält. Derzeit werden Tests entwickelt, um eine Immunität nachzuweisen. Sobald diese verfügbar sind, lässt sich herausfinden, ob jemand zum Beispiel gefahrlos in der Versorgung von Covid-19-Patienten eingesetzt werden kann.

Gibt es Langzeitfolgen einer Erkrankung?