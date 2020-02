Somalia und Pakistan haben innerhalb weniger Tage wegen Heuschreckenplagen den Notstand ausgerufen. Welche Länder sind noch betroffen? Welche Gefahr stellen die Heuschrecken dar?

Es gibt mehr als 26.000 Heuschreckenarten, einige sind nur 1,5 Millimeter klein, andere werden bis zu 20 Zentimeter lang. Ihre Ausbreitung ist weltweit. Bereits seit Jahrtausenden werden sie als Plage angesehen, auch in der Bibel finden sie Erwähnung. Zu ihrer Nahrung gehören - je nach Art - Pflanzen und Fleisch.

Die UN-Welternährungsorganisation (FAO) bezeichnet sie daher als die älteste wandernde Plage der Welt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Grashüpfern sind Heuschrecken in der Lage, ihr Verhalten zu ändern. Sie können Schwärme bilden und große Distanzen überwinden. Die Schwärme aus Hunderten Millionen Heuschrecken legen FAO-Angaben zufolge bis zu 150 Kilometer am Tag zurück. Auf ihrem Weg zerstören sie ganze Landstriche: Ein Schwarm von einem Quadratkilometer könne an einem Tag so viele Nahrungsmittel verspeisen wie 35.000 Menschen. Betroffen ist zum einen die unmittelbare Ernte, aber auch Viehfutter wird von den Insekten vernichtet.

Wüsten-Heuschrecken überleben auf einer Fläche von ungefähr 16 Millionen Quadratkilometern in Wüstengebieten von etwa 30 Ländern zwischen Westafrika und Indien.