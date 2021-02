faktenfinder Desinformation über Corona Symptomlos ist nicht gleich ungefährlich

Die Gefahren durch den Kontakt mit symptomlosen Menschen sei praktisch ungefährlich. Das behaupten die "Freiheitsboten" in einem Flugblatt, das massenhaft verteilt werden soll. Darin belegen sie aber ungewollt das Gegenteil.

Von Wulf Rohwedder, Redaktion ARD-faktenfinder

Bundesweit soll ein weiteres Flugblatt zur Corona-Pandemie verteilt werden. Darin finden sich veraltete, irreführende oder sogar gefährlich Behauptungen über Covid-19. So zum Beispiel die folgende:

Begründet werden die Grundrechtsbeschränkungen mit der These, dass auch gesunde Menschen das Virus weitergeben und andere in der allgemeinen Öffentlichkeit dadurch in Lebensgefahr bringen. And dieser Behauptung hängt alles, sie ist aber ein Mythos.



Dieser Mythos bestand gleich zu Beginn der Krise und beruhte auf fehlerhaften Annahemen und Modellrechnungen. Wissenschaftliche Studien haben klargestellt, dass Coronaviren von gesunden Menschen im Alltagsleben zwar gelegentlich weitergegeben werden können, dann aber nie schwere Erkrankungen auslösen.

So heißt es in der Broschüre "Krankenhaussterben trotz Pandemie?" der Freiheitsboten unter der Überschrift "Sind symptomlose Menschen ansteckend?". Was danach kommt, könnte man eigentlich guten Gewissens ignorieren, denn schon diese Behauptung ist grundsätzlich falsch: Die Einschränkungen und Maßnahmen sollen nicht vor gesunden Menschen schützen, sondern Gesunde davor, infiziert zu werden. Menschen, die nie mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert worden sind, können diesen natürlich auch nicht weitergeben.

Behauptung schon lange widerlegt

Offenbar setzen die Autoren "gesund" und symptomlos" gleich. Bei den Infizierten muss man zwischen Erkrankten mit und ohne Symptome sowie Genesenen unterscheiden. Zwar ist laut dem Robert Koch-Institut (RKI) vor allem die Übertragung von infektiösen Personen, die bereits Krankheitssymptome entwickelt haben, bedeutsam. Es ist jedoch eindeutig belegt, dass auch genesene und asymptomatische Infizierte andere Menschen anstecken können.

Eigene Referenzen widersprechen den Autoren

Dieses Forschungsergebnis lässt sich sogar in zwei der im Flyer als angebliche Belege angeführten Studien finden, die vermeintlich das Gegenteil beweisen sollen:

Our findings substantiate previous reports from China and Germany and show that SARS-CoV-2 can be transmitted during asymptomatic COVID-19 infection period. The probability of infection increased substantially among close contacts who shared living environments or had frequent contact with an index case-patient, which underlines the need for prompt contact-based surveillance and social distancing.



Unsere Ergebnisse bestätigen frühere Berichte aus China und Deutschland und zeigen, dass SARS-CoV-2 -Viren während der asymptomatischen COVID-19-Infektionsperiode übertragen werden können. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion stieg bei engen Kontaktpersonen, die sich ein gemeinsames Lebensumfeld teilten oder häufig Kontakt mit einem Index-Fallpatienten hatten, erheblich an, was die Notwendigkeit einer sofortigen kontaktbasierten Überwachung und sozialen Distanzierung unterstreicht.



Secondary Transmission of Coronavirus Disease from Presymptomatic Persons, China

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32453686/

Previous studies have shown that asymptomatic individuals infected with SARS-CoV-2 virus were infectious, and might subsequently become symptomatic.



Frühere Studien haben gezeigt, dass asymptomatische Personen, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind, infektiös waren und anschließend Symptome zeigen können.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

Die Bedeutung der asymptomatischen Infizierten für die weitere Verbreitung der Krankheit ist aktuell Gegenstand weiterer Forschungen. Allerdings hat auch die Weltgesundheitsorganisation eine erste Aussage, die Übertragung des Coronavirus durch asymptomatische Infizierte sei "selten", inzwischen zurückgezogen.