Coronavirus Wie groß ist die Gefahr für Kinder?

Bei der Diskussion über eine Öffnung von Schulen und Kitas ist entscheidend, wie ansteckend Kinder in der Corona-Pandemie sind. Wie groß ist die Gefahr, was ist mit dem Kawasaki-Syndrom? Ein Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind Kinder seltener von einer Sars-CoV-2-Infektion betroffen als Erwachsene. Noch ist aber nicht endgültig geklärt, ob sie grundsätzlich weniger empfänglich für eine Infektion sind. Es gibt mehrere Studien, wonach sich Kinder seltener anstecken, wenn sie mit einer infizierten Person in einem Haushalt zusammen leben.

Allerdings gibt es nach einer Laborauswertung der Berliner Charité durchaus Hinweise darauf, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene. "Im Wesentlichen muss man sagen, es gibt keine nachweisbaren Unterschiede in der Viruslast", erläuterte Institutsdirektor Christian Drosten im NDR-Podcast. Bisher ist diese Studie noch ungeprüft. Der Virologe setzt darauf, dass weitere Großlabore ihre Abstriche auf Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen hin untersuchen, um diese ersten Ergebnisse zu verifizieren. Denn in Berlin wurden nur wenige Kinder erfasst. "Eigentlich müsste man noch zehnmal so viele Kinder haben, aber so viel haben wir nun mal nicht", sagte Drosten.

In China wurde in einer Kontaktstudie die sogenannte Attack Rate untersucht - also die Zahl der Personen, die dem Virus ausgesetzt waren und sich daraufhin tatsächlich infiziert haben. Demnach infizierten sich Kinder genauso häufig wie Erwachsene. Doch auch bei der Studie sind die Datenquellen nicht eindeutig und nicht unbedingt auf Deutschland übertragbar.