Zwischen Mitte März und Mitte April sind in Europa rund 100.000 Menschen mehr gestorben als sonst durchschnittlich in diesem Zeitraum. In einigen Regionen liegt die sogenannte Übersterblichkeit extrem hoch.

Von Patrick Gensing, ARD-faktenfinder

Jüngsten Angaben von EuroMomo (European Mortality Monitoring) zufolge sind in Europa innerhalb von vier Wochen etwa 100.000 Menschen mehr gestorben als sonst üblich in diesem Zeitraum. EuroMomo erfasst die sogenannte Übersterblichkeit in 24 europäischen Staaten.

Demnach gab es vom 23. März bis 19. April rund 100.000 Todesfälle mehr als im langjährigen Durchschnitt. Besonders hoch liegt dieser Wert bei den über 65-Jährigen: EuroMomo führt eine Übersterblichkeit von rund 95.000 Fällen in dieser Altersklasse auf.

Übermäßige Todesfälle in 24 europäischen Staaten Kalenderwoche Jahr Übermäßige Todesfälle insgesamt Altersgruppe 65+ 13 2020 22.191 20.417 2019 -793 -816 2018 4487 4122 2017 -1074 -1064 14 2020 33.732 31.268 2019 577 438 2018 3514 3077 2017 -1137 -1181 15 2020 30.647 28.499 2019 -187 -255 2018 2249 1814 2017 -1016 -1092 16 2020 17.122 16.141 2019 884 824 2018 597 534 2017 -1059 -949 KW 13-16 gesamt 2020 103.692 96.325 2019 2067 1823 2018 10.847 9547 2017 -4286 -4286 Insgesamt 2020 (bis KW16) 140.750 128.230 2019 (bis KW52) 81.008 73.545 2018 (bis KW52) 121.009 106.285 2017 (bis KW52) 125.005 112.698

Die Angaben zeigen, dass bereits in den ersten 16 Wochen 2020 die Zahl der erfassten übermäßigen Todesfälle die Gesamtwerte der Vorjahre übersteigt. Und dass, obwohl es 2017/18 eine schwere Grippewelle gegeben hatte und die jüngsten Angaben für 2020 durch Nachmeldungen noch weiter steigen könnten.

Übersterblichkeit in England massiv

Die Übersterblichkeit fällt von Land zu Land sehr unterschiedlich aus. Während in einigen Staaten bislang gar keine Übersterblichkeit zu erkennen ist, sind Länder wie Belgien, Frankreich, Italien oder Spanien stark betroffen.

Besonders dramatisch ist die Entwicklung der Übersterblichkeit in England. Dort liegt laut EuroMomo der sogenannte Z-Wert aktuell mehr als 44 Punkten. Dieser Wert wird benutzt, um verschiedene Mortalitätsraten vergleichen zu können. Je höher der Z-Wert, umso höher die Übersterblichkeit im Vergleich zum Durchschnitt.

Z-Wert in besonders betroffenen Staaten in Europa Land Zeitraum Z-Wert Belgien KW 11 0,96 KW 12 5,02 KW 13 13,99 KW 14 26,16 KW 15 27,26 Frankreich KW 11 1,72 KW 12 5,96 KW 13 12,7 KW 14 21,44 KW 15 17,24 Italien KW 11 6,97 KW 12 14,06 KW 13 18,44 KW 14 22,34 KW 15 15,23 Spanien KW 11 3,08 KW 12 12,87 KW 13 31,13 KW 14 34,27 KW 15 22,97 England KW 11 0,42 KW 12 5,6 KW 13 18,59 KW 14 35,19 KW 15 44,28

Hohe Todeszahlen in einigen Regionen

Auch in der Schweiz stellte das Bundesamt für Statistik deutlich mehr Todesfälle bei über 65-Jährigen fest, dies sei "Ausdruck der gegenwärtigen Pandemie".

Es handelt sich bei den Zahlen allerdings um landesweite Angaben. Das Virus hat sich aber regional sehr unterschiedlich ausgebreitet. So liegt in Schweden die Sterblichkeit ebenfalls deutlich höher als sonst. Angaben der schwedischen Statistikbehörde SCB zeigen, dass die Region Stockholm besonders betroffen ist. Die Statistikbehörde teilte außerdem mit, in der Kalenderwoche 15 habe man die bislang höchste Zahl der Todesfälle registriert, besonders betroffen auch hier: die Altersgruppe über 65 Jahre.

In Frankreich zeigen Daten des Nationalen Instituts für Statistik, wie massiv einzelne Regionen in dem Land betroffen sind. So liegt die Zahl der Todesfälle im Department Haut-Rhin (Oberelsass) um 144 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Auch im Großraum Paris liegen die Werte bis zu 128 Prozent über dem Vorjahr.

Studie: 60.000 Todesfälle verhindert

Die historisch hohe Zahl von Todesfällen könnte darauf hinweisen, dass weit mehr Menschen durch eine Covid-19-Infektion verstorben sind als bislang angenommen. In Großbritannien könnte die Zahl beispielsweise doppelt so hoch liegen.

Zudem hätte es ohne Schutzmaßnahmen mutmaßlich noch weit mehr Opfer gegeben. So kommt die French School of Public Health in einer Studie zu dem Schluss, das ein einmonatiger Lockdown bis zu 60.000 Todesfälle verhindert hat - und dass ohne diese Maßnahmen bis zum 20. April mehr als 100.000 Betten auf der Intensivstation benötigt worden wären.