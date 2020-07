Anhörung in den USA Was darf die Corona-Impfung kosten?

Noch ist das Rennen um einen Corona-Impfstoff in vollem Gange. In den USA wird schon jetzt wird darüber diskutiert, wie hoch die Kosten sein werden - und welchen Profit die beteiligten Firmen machen werden.

Von Wulf Rohwedder, tagesschau.de

24 Impfstoffe gegen das Coronavirus befinden sich aktuell in klinischen Tests. Arzneimittelkonzerne, Forschungseinrichtungen, Universitäten und das chinesische Militär befassen sich damit - mit unterschiedlichen Ansätzen. Alle Beteiligten arbeiten daran, dass Impfstoffen nach erfolgreichen Tests so schnell wie möglich eine Zulassung erteilt werden. Doch wer trägt die Kosten - und wer profitiert vom Verkauf der möglicherweise Milliarden von Impfdosen?

Aktuell in der klinischen Phase befindliche Corona-Impfstoffe Impftyp Entwickler Inaktivierte Viren Sinovac Inaktivierte Viren Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm Inaktivierte Viren Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm Vektor-Viren University of Oxford/AstraZeneca Vektor-Viren CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology Protein-basiert Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/ Institute of Microbiology,Chinese Academy of Sciences RNA Moderna/NIAID DNA Inovio Pharmaceuticals/ International Vaccine Institute DNA Osaka University/ AnGes/ Takara Bio DNA Genexine Consortium DNA Cadila Healthcare Limited Inaktivierte Viren Bharat Biotech Inaktivierte Viren Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences Protein-basiert Novavax Protein-basiert Kentucky Bioprocessing, Inc RNA BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer Vektor-Viren Gamaleya Research Institute Protein-basiert Clover Biopharmaceuticals Inc./GSK/Dynavax Protein-basiert Vaxine Pty Ltd/Medytox Protein-basiert University of Queensland/CSL/Seqirus RNA Imperial College London RNA Curevac RNA People's Liberation Army (PLA) Academy of Military Sciences/Walvax Biotech. Vektor-Viren Medicago Inc.

Fünf der größten beteiligten Firmen - AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Merck and Pfizer, nahmen jetzt in den USA in einer Anhörung dazu Stellung - und äußerten sich sehr unterschiedlich dazu: "Wir werden unseren Impfstoff nicht zum Selbstkostenpreis verkaufen", erklärte Julie Gerberding von Merck gegenüber dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses. Ähnlich äußerte sich Moderna-Chef Stephen Hoge. Beide Firmen wollten sich jedoch nicht auf einen konkreten Preis festlegen.

Subventionen und Profit?

Die Ankündigung von Moderna, beim Impfstoffverkauf nicht auf Profit zu verzichten, kommt umso überraschender, da das Unternehmen 483 Millionen Dollar Staatsbeihilfen für die Entwicklung eines Impfstoffes erhalten hatte. Zudem stieg der Aktienpreis des Unternehmens nach der Ankündigung der Impfstoffentwicklung massiv an. AstraZeneca und Johnson & Johnson wurden ebenfalls mit Subventionen aus Washington bedacht, sagten in der Anhörung aber zu, die Impfstoffe zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu stellen.

Die US-Regierung schuf inzwischen Fakten - und unterzeichnete mit den Unternehmen Pfizer und Biontech einen Vertrag, laut dem die Firmen bis zum Jahresende 100 Millionen Impfdosen für 1,95 Milliarden Dollar liefern (1,68 Milliarden Euro) - mit einer Option für 500 Millionen weitere Einheiten. Die Vereinbarung wurde getroffen, obwohl der klinische Test noch nicht abgeschlossen ist und keine Zulassung vorliegt.

Pfizers Chief Business Officer John Young hatte zuvor erklärt, dass man sich bewusst gegen die Annahme von Subventionen entschieden habe, um den eigenen Impfstoff schnell in die Testphase bringen zu können. Auf Profite wolle man nicht verzichten, dabei aber im rahmn bleinen: "Wir erkennen an, dass dies außergewöhnliche Zeiten sind und unser Preis dies widerspiegeln wird", sagte Young in der Anhörung.

Schon jetzt weite Preisspanne erkennbar

Hat der Pfizer-Biontech-Deal Bestand, würde eine Einzeldosis die US-Regierung 16,80 Euro kosten. AstraZeneca-Chef Pascal Soriot hatte zuvor dem französischen Radiosender RTL gesagt, dass sei Unternehmen plane, bis Ende des Jahres einen Coronavirus-Impfstoff weltweit zum Selbstkostenpreis auf den Markt zu bringen. Eine Einheit soll demnach für 2,50 Euro verkauft werden.

Wie viele Impfdosen überhaupt benötigt werden, kann indes noch nicht ermittelt werden: Noch ist nicht klar, wie viele Einheiten für eine Immunität notwendig sind, zudem ist offen, wie viele Menschen geimpft werden wollen und welche möglichen Gegenanzeigen es gibt.