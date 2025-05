faktenfinder Krieg in Nahost Gefakte Videos chinesischer Hilfsflüge für Gaza Stand: 19.05.2025 14:33 Uhr

Fast drei Monate lang hat Israel Hilfslieferungen in den Gazastreifen blockiert. Im Netz gehen Videos viral, die angeblich chinesische Flugzeuge zeigen, wie sie Hilfsgüter über Gaza abwerfen. Doch diese Videos sind fake.

Von Ole Masch, Pascal Siggelkow und Astrid Wagner

"Lange Zeit ließ Israel keine Hilfsgüter nach Gaza. Zu diesem Zeitpunkt trat China mutig auf den Plan. Unter dem Schutz moderner Kampfjets warf es Hilfsgüter nach Gaza ab." - Mit solchen Behauptungen werden derzeit mehrere Videos in den sozialen Netzwerken verbreitet, die den Abwurf von Hilfsgütern über den Gazastreifen zeigen sollen, angeblich durchgeführt von chinesischen Flugzeugen. Die Videos haben bereits Millionen von Menschen erreicht. Dabei zeigen sie nicht das, was behauptet wird.

Video zeigt Luftbrückeneinsatz von Oktober

Eines der Videos hat allein bei TikTok drei Millionen Likes. Zu sehen sind insgesamt zwei Militärflugzeuge im Himmel, die Hilfsgüter abwerfen, die mit Fallschirmen Richtung Boden sinken. Am Ende ist zu sehen, wie mehrere Menschen am Boden zu den Hilfsgütern hinlaufen. Allerdings ist das Video schon älter und hat nichts mit der jüngsten Blockade zu tun.

Wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt, stammt das Video aus Oktober des vergangenen Jahres. So berichtete unter anderem der türkische Sender TRT darüber. Auch damals hatte die israelische Regierung die Lieferungen von Hilfsgütern in den Gazastreifen stark eingeschränkt. Mehrere Länder, darunter die USA und Frankreich, hatten sich daher bereits zu Beginn des Jahres 2024 zusammengeschlossen, um von der Luft aus Hilfsgüter in die Region abzuwerfen. Auch die Bundeswehr beteiligte sich zwischenzeitlich daran. Im Januar diesen Jahres hatte Jordanien erneut eine Luftbrücke in den Gazastreifen errichtet.

Das Video ist jedoch nicht nur älter, auch dass es sich um chinesische Flugzeuge handelt, ist sehr unwahrscheinlich. Denn es gibt keinerlei Beweise dafür, dass chinesische Flugzeuge an der Luftbrücke beteiligt waren. Belegt sind chinesische Hilfslieferungen, die per Schiff nach Ägypten transportiert wurden, um von dort auf dem Landweg nach Gaza gebracht zu werden.

Militärübung von China und Ägypten

Auch ein weiteres Video, das viral geht, zeigt nicht chinesische Hilfslieferungen an die Menschen in Gaza via Luftbrücke. Es ist insgesamt gut zwei Minuten lang und zeigt einen Zusammenschnitt verschiedener Szenen. In den ersten Sekunden des Videos ist am Himmel eine Formation von Militärflugzeugen zu sehen. Ein großes Transportflugzeug wird dabei von mehreren Kampfjets begleitet. Zudem sind Pyramiden zu sehen und Menschen, die die Flugzeuge vom Boden aus beobachten. Zwei Busse fahren vorbei.

Wie eine Bilderrückwärtssuche ergibt, stammt das Video von Anfang Mai. Zu sehen ist allerdings keine Hilfslieferung chinesischer Militärflugzeuge in Richtung Gazastreifen, sondern eine gemeinsame militärische Übung von Ägypten und China in der Nähe der ägyptischen Stadt Gizeh. Das chinesische Militär veröffentlichte unter anderem Bilder und Videos davon und bezeichnete die Übungen der Luftstreitkräfte als "ein Signal für die Vertiefung der militärischen Beziehungen und die Verlagerung von Allianzen".

Video mehr als ein Jahr alt

In dem Zusammenschnitt folgt darauf ein Video, in dem nacheinander Militärflugzeuge zu sehen sind, die Hilfsgüter mit Fallschirmen versehen abwerfen. Diese schweben langsam in Richtung Boden, wo viele Menschen zu ihnen gelaufen kommen. Im Hintergrund sind zum Teil komplett zerstörte Gebäude zu sehen. Doch auch hier handelt es sich weder um aktuelle Aufnahmen, noch um chinesische Flugzeuge.

Das Video stammt aus dem März 2024, als die von Jordanien initiierte Luftbrücke Hilfslieferungen über dem Gazastreifen abwarf. Das Video wurde damals in den sozialen Netzwerken verbreitet. Schon mehrfach wurde es mit der falschen Behauptung verbreitet, es zeige chinesische Hilfe für Gaza. Auch chinesische Medien haben bereits über den Fake berichtet.

Viele weitere Videos im Umlauf

Es gibt noch viele weitere Videos, die ebenfalls mit der Falschbehauptung verbreitet werden. Mehrere davon zeigen in Wahrheit ebenfalls Hilfsgüterabwürfe vom März 2024, beispielsweise von einem Militärflugzeug der USA im nördlichen Gazastreifen. Und auch weitere Videos von den Einsätzen der Luftbrücke im Oktober befinden sich in Wahrheit darunter.

Die israelische Regierung hatte am Wochenende angekündigt, nach fast dreimonatiger Blockade wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen.