Bolivien War die Wahl manipuliert?

Die Organisation Amerikanischer Staaten

Zur Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) gehören 35 Staaten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Sie soll die Zusammenarbeit der Staaten verbessern. Im Gegensatz zu anderen regionalen Staatengruppen in Amerika gehören ihr Länder völlig unterschiedlicher politischer Ausrichtung an. Nur Venezuela hat inzwischen den Austritt angekündigt. Kuba ist formell noch Mitglied, arbeitet aber momentan nicht aktiv mit.



Ziele der OAS sind die Demokratisierung, die Förderung der Menschenrechte und Friedenssicherung. Sie hat sich auch eine Verbesserung des Handels und den Kampf gegen Kriminalität und Drogenhandel auf die Fahne geschrieben. Die Präsidenten der OAS-Staaten treffen sich unregelmäßig, zuletzt 2018 in Lima. Generalsekretär ist der Uruguayer Luis Almagro, die Organisation hat ihren Sitz in Washington.



Die OAS hat einige Friedensmissionen in Mittelamerika und der Karibik übernommen. Die Entsendung von Wahlbeobachtern zu Wahlen auf dem amerikanischen Doppelkontinent ist mittlerweile eine ihrer wichtigsten Aktivitäten.